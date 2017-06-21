الأزهر يدين مقتل مسلمة فى ولاية فيرجينيا بأمريكا

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أصدرت مؤسسة الأزهر الشريف بيان تدين فيه وبشدة الحادث الذي أسفر عن مقتل فتاة مسلمة في جريمة عنصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أن هناك 5 فتيات مسلمات تعرضوا لتمييز عنصري من أحد الأشخاص أثناء تواجدهم في أحد مطاعم الوجبات السريعة في ولاية فرجينيا الأمريكية، توجهوا إليه عقب انتهائهم من آداء صلاة التهجد، وقد قام المجرم بتتبعهم بعد خروجهم من المطعم ، وتعدى على إحدى الفتيات بالضرب مستخدما مضرب بيسبول.

كان الدافع وراء اعتداء المجرم على الفتاة المسلمة دافع عنصري بحت، حيث أنه كان يردد عبارات عنصرية ضد المسلمين والعرب أثناء تعديه بالضرب على الفتاة، وعقب تعديه عليها خطفها في سيارته وألقاها في مكان ما على بعد نحو 5 كيلو مترات من المكان الذي اختطفها منه.

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هذا وقد حذر الأزهر الشريف في بيانه الصحفي الذي أصدره اليوم، من تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا في العالم الغربي بشكل كبير ومقلق، ويهدد حياة جميع المسلمين المقيمين في دول العالم الغربي، وناشد الأزهر حكومات الدول الغربية باتخاذ الإجراءات اللازمة ضد جميع الجرائم العنصرية والعنف والكراهية والتطرف والتعصب، للقضاء على هذه الظاهرة حتى يعيش الجميع في سلام وأمان، كمواطنين للدولة مهما اختلفت جنسياتهم أو عقائدهم أو ديانتهم.

ونص بيان الأزهر الشريف الصحفي على “مؤسسة الأزهر الشريف إذ تدين هذا الحادث العنصرى، كما يتقدم الأزهر بخالص التعازى لأسرة الضحية، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان”.