المصيلحى: قرارات الرئيس تدعو لوحدة المجتمع وزيادة الدعم التموينى

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أشار وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور “على المصيلحى”، إن الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، قام بتوجيه مجموعة رسائل، من خلال القرارات التى قد أعلنها أثناء احتفال إفطار الأسرة المصرية، الهدف الرئيسى منها تماسك وتضامن الشعب المصرى.

كما أضاف الدكتور “على المصيلحى”، أثناء مداخلة تليفونية لإحدى القنوات التليفزيونية، أن تماسك الشعب المصرى من العناصر الهامة و المؤثرة التي من خلال يتم مواجهة كل الصعوبات التي تقف أمام تقدم المجتمع المصرى، بالإضافة إلى أن الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، اختار طريق التحدى منذ بداية توليه منصبه، ولم يقوم باختيار منح المسكنات التي تضيع الوقت، وليست فى صالح قضايا المجتمع المصرى، التى تعتبر قضية إنقاذ وكيان وطن.

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أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، أن القرار الذى اتخذه الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، بزيادة دعم البطاقات التموينية، تعتبر أكثر مما كان يتوقعه وأقصى ما تستطيع أن تقدمه الدولة للمواطنين قائلا: “إحنا كنا داخلين بـ 40 جنيها زيادة على البطاقات، ولكن الـ 50 اللى وضعها الرئيس أكثر مما كنا نتوقعه” .

ذكر الدكتور “على المصيلحى”، إلى أنه سوف يعقد جلسة اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء، يتم من خلالها بحث الخطوات التنفيذية لتطبيق الزيادة التى قام الرئيس “عبد الفتاح السيسى”، بإعلانها بخصوص دعم البطاقات التموينية، فقال: “من 1 يوليو سنأخذ كل القدرات والإمكانيات سواء فى تغيير النظام، على الكروت أو تغيير قاعدة البيانات، وتوفير السلع ووضعها للمواطن” .