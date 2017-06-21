نواب البرلمان يشيدون بقرارات الرئيس السيسي الأخيرة

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أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عدة قرارات بصرف علاوات للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، من أهم هذه القرارات، زيادة الدعم النقدي على البطاقات التموينية بنسبة 140% كل شهر لترتفع من 21 جنيه مصري إلى 50 جنيه مصري، وتبلغ قيمة الزيادة النقدية للتموين تبلغ قيمتها نحو 85 مليار جنيه مصري من الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم.

كما أقر السيسي مشروع القانون الذي يقضي برفع المعاشات التأمينية بنسبة 15%، بعد الموافقة عليها وإقرارها من قبل مجلس النواب، كما حدد القانون الحد الأدنى للزيادة ب150 جنيه مصري، ويستفيد نحو 10 مليون مواطن مصري من أرباب المعاشات، وتقدر تكلفة هذه الزيادة ب200 مليار جنيه مصري من الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

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كما أقر السيسي برفع قيمة الدعم النقدي للمواطنين التابعين لبرنامج تكافل وكرامة، بقيمة 100 جنيه مصري كل شهر، ويستفيد من هذه الزيادة نحو مليون و750 ألف شخص، وتقدر هذه الزيادة ب8.25 مليار جنيه مصري من الموازنة العامة للدولة.

وذلك بالإضافة إلى زيادتين دوريتين للموظفين العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وهذه العلاوات خاصة بالموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والموظفين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتبلغ قيمة هذه العلاوة الدورية 7% من الراتب الأساسي وبحد أدنى يبلغ 65 جنيه مصري، وعلاوة أخرى استثنائية أطلق عليها اسم علاوة غلاء، لمواجهة ارتفاع الأسعار، وتبلغ نسبة علاوة الغلاء الاستثنائية 7% من الراتب للأشخاص المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتبلغ نسبة علاوة الغلاء 10% للأشخاص الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتم تحديد الحد الأدنى للعلاوتين ب130 جنيه مصري.

وأيضا قرار بزيادة الإعفاء وإقرار نسبة الخصم الضريبي بالنسبة للفئات محدودة الدخل من المصريين، بالإضافة إلى قرار يقضي بإيقاف العمل بضريبة الأطيان المطبقة على الأراضي الزراعية وذلك لمدة زمنية تبلغ ثلاث سنوات في محاولة لتخفيف الأعباء الضريبية عن الفلاحين ورواد القطاع الزراعي.

هذا وقد علق نواب البرلمان على القرارات الأخيرة معتبرين أنها خطوة في طريق الإصلاح بالإضافة إلى أنها تعبر عن إحساس الرئيس بمعاناة المواطنين محدودي الدخل، ووأكد النواب أن هذه القرارات تسهم في رفع الأعباء عن المواطنين، وتوفر الحماية لمحدودي الدخل، وهذه بعض من آراء النواب وتصريحاتهم في هذا الشأن.

جبالى المراغى: قرارات السيسي خطوة إيجابية لدعم محدودى الدخل

وتعليقا على هذه القرارات الرئاسية فقد أشاد النائب البرلماني جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة، بهذه القرارات خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، وأكد النائب جبالي المراغي أن قرارات الرئيس السيسي الهدف منها هو تقديم الدعم للفقراء ومحدودي الدخل، وتابع رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب تصريحاته مؤكدا أن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة تعتبر خطوة إيجابية لدعم الفقراء من محدودي الدخل، وأضاف المراغي أن العلاوات التي أقرها الرئيس السيسي وهي علاوة الغلاء بنسبة 7%، وزيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%، وعلاوة الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%، والموظفين الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من الراتب، لافتا إلى أن هذه العلاوات ترفع من الأعباء المادية عن الموظفين محدودي الدخل وذلك وفقا للظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد هذه الفترة.

عبد الرازق الزنط: القرارات الأخيرة تهدف لحماية الفقراء من غلاء الأسعار

وفي سياق متصل فقد توجه النائب البرلماني عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، بالشكر للرئيس السيسي على القرارات الأخيرة، واعتبر أمين سر لجنة القوى العاملة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنها قرارات تهدف إلى حماية محدودي الدخل من الفقراء من الأزمات التي يتعرضون لها خاصة بعد غلاء الأسعار الذي تشهده أسعار السلع المختلفة في جميع الأسواق، ووصف الزنط هذه التصريحات بأنها باكورة خير على الشعب المصري، مضيفا بأن هذه القرارات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن الرئيس السيسي يتواصل مع الشعب ويفهم متطلباته ويشعر بمعاناتهم، خاصة وأن هذه القرارات كلفت خزينة الدولة مبالغ طائلة علما بأنها ام تكن مدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد التي وافق عليها البرلمان.

وتابع النائب عبد الرازق الزنط تصريحاته بالإشارة إلى أن زيادة نصيب الفرد من الحصة التموينية الذي سيكلف الخزينة مبالغ طائلة، وتؤكد هذه الخطوة أن الرئيس السيسي قد انحاز للطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل من المصريين، وأن الخير قادم، كما أكد النائب البرلماني أن الرئيس السيسي لن يترك فرصة إلا ويستغلها في خدمة الفقراء ومحدودي الدخل، لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع الأسعار، كما أن القرارات الأخيرة تؤكد على صحة التقارير التي تقدمها الحكومة للرئيس السيسي.

سيد حسن: وقف العمل بضريبة الأطيان يساعد فى دعم الفلاح ويرفع الأعباء عنه

أما بالنسبة إلى وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، النائب سيد حسن، فقد أشاد بقرارات الرئيس السيسي، خاصة قرار وقف العمل بضريبة الأطيان الزراعية لمدة 3 سنوات، حيث أن القرار يدعم الفلاح البسيط في مواجهة الضرائب المطبقة عليه، وأضاف أن قرار الرئيس السيسي الخاص برفع نصيب الفرد على البطاقات التموينية يعد خطوة إيجابية لحماية محدودي الدخل ودعمهم، كما قال سيد حسن أن قرارات السيسي تصب في مصلحة المواطنين محدودي الدخل، وذلك في إطار محاولة تقديم الحماية الاجتماعية لهم.

يسرى الأسيوطى: هذه العلاوات تعد عيدية من الرئيس للشعب المصرى

وفي سياق متصل فقد صرح النائب البرلماني يسري الأسيوطي عضو لجنة حقوق الإنسان، أن العلاوات الدورية الخاصة بالموظفين العاملين بالدولة، الغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى قرار زيادة المعاشات، ما هي إلا إجراءات سريعة أقرها البرلمان، واعتبرها عبدية اارئيس السيسي للمصريين، مضيفا أن المواطنين المصريين وخاصة الموظفين الذين عندهم حاجة شديدة لمثل هذه القرارات والعلاوات لمساعدتهم بشكل دوري، علما بأن هذه العلاوات تشجع المواطنين على المزيد من العمل والإنتاج لحمايته من ارتفاع الأسعار.

محمود الصعيدى: القرارات تعد انحياز واضح لمحدودى الدخل

النائب محمود الصعيدي عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أكد أن قرارات الرئيس السيسي تعد انحيازا لجاني الفقراء ومحدودي الدخل، وتؤكد أن الرئيس السيسي يحرص بشدة على الوقوف إلى جانب المواطن المصري محدود الدخل، كما أشار النائب إلى أن هذه القرارات بالطبع سوف تسهم في تقليل المعاناة التي يعيشها الفقراء ومحدودي الدخل في مصر، بسبب الارتفاعات في الأسعار والسلع الاساسية في الأسواق المصرية.