التموين: صرف سلع تموينية مدعمة بقيمة مليار و219 مليون جنيه فى محافظات الوجه البحرى

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كشف جمال الشرقاوى، رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة، وهي واحدة من الشركات “القابضة للصناعات الغذائية” التي تتبع وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن قرار الحكومة المصرية متمثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بصرف نسبة 96 في المائة من السلع التموينية المدعومة، وذلك لصالح بقالي التموين في المحافظات المصرية حتى يوم أمس الثلاثاء الموافق 20 من شهر يونيو 2017.

وأضاف جمال الشرقاوي أن إجمالي السلع التموينية التي تم صرفها بالفعل ، تقدر قيمتها بحوالي مليار و219 مليون جنيه مصري، ويتم توزيع هذه السلع لصالح المواطنين من أصحاب البطاقات التموينية ضمن السلع الغذائية المقررة بما يعرف بمنحة رمضان، والمقررات الغذائية من السلع المقررة عن شهر يونيو الجاري، ويتم صرف المقررات في 16 محافظة من محافظات جمهورية مصر العربية ومحافظات الوجه البحري.

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وجدير بالذكر أن المحافظات التي يتضمنها قرار صرف التموين هي: القاهرة، القليوبية، الغربية، المنوفية، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، دمياط، الإسكندرية، مطروح، البحيرة ، شمال سيناء، جنوب سيناء، الإسماعيلية، بورسعيد، السويس ، وعدد من محافظات الوجه القبلي وصعيد مصر.

وتابع جمال الشرقاوي تصريحاته مؤكدا أنه تم توفير السلع التموينية لجميع المواطنين المقيدين على البطاقات التموينية ، وذلك بمعدل 2 كيلو جرام من سلعة السكر لكل مواطن، وتبلغ قيمتهم 8 جنيه مصري، وزجاجة ونصف زجاجة من سلعة الزيت لكل فرد بما يساوي 12 جنيه مصري ثمن للزجاجة الواحدة، علما بأن هذه السلع هي ما يعرف بمنحة رمضان، التي تقدر قيمتها ب14 جنيه مصري.

كما تم توفير الدعم الشهري المخصص للفرد كل شهر، وهو ما يقدر ب21 جنيه مصري، ولذلك فإن كل أسرة مكونة من أربعة أفراد مضافين على البطاقة التموينية، فيصرف لها 8 كيلو جرامات من سلعة السكر، و6 كيلو جرامات من سلعة الزيت وهي سلعة اختيارية ، وتبلغ قيمة السلعتين نحو 136 جنيه مصري من إجمالي المبلغ المخصص لكل أسرة والذي تبلغ قيمته 140 جنيه مصري ، كما يتم خصم جنيه واحد من قيمة الدعم لصالح ااشركة المسئولة عن تشغيل بطاقات التموين، ويتبقى للأسرة ثلاث جنيهات يصرف بها المواطن أي سلعة بهذه القيمة.