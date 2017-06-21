دعاء اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان.. تعرف على فضله وثوابه

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نستعرض لكم اليوم دعاء اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان، استكمالاً سلسلة الأدعية اليومية التي يقدمها لكم موقعنا “مصر 365″، حيث ننشر لكم مجموعة من الأدعية المستحبة والتي وردت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم والخاصة بشهر رمضان المبارك، حيث ثبت صحتها عن طريق الرواة والصحابة والتابعين، ونسبت إلى النبي الكريم صلي الله عليه وسلم.

نقدم لكم اليوم دعاء جديد بالتزامن مع أيام رمضان المباركة التي قد أوشكت على الانتهاء، حيث الشهر الفضيل التي سعى فيه المسلمون في كل مكان إلى العمل بجد واقتناص فرصته من أجل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى.

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وقد أكد النبى محمد “صلى الله عليه وسلم” على أهمية الدعاء والذكر طوال العام وخاصة في هذا الشهر الكريم، وما لما له من فضل كبير وثواب، وخاصة في هذه الأيام التي يتمنى الجميع أن يكون قد تقبلها الله منه وغفر لهم خطاياهم.

دعاء اليوم السادس والعشرين من شهر رمضان، ورد في صحيح الأثر عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، أنه قال: “اللَّهُمَّ اجْعَلْ سَعْيِي فِيهِ مَشْكُوراً، وَ ذَنْبِي فِيهِ مَغْفُوراً، وَ عَمَلِي فِيهِ مَقْبُولًا، وَ عَيْبِي فِيهِ مَسْتُوراً، يَا أَسْمَعَ السَّامِعِينَ”.

وعن ثواب وفضل الدعاء بهذا الدعاء المذكور، ورد أنه: “مَنْ دَعَا بِهِ نُودِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا تَخَفْ وَ لَا تَحْزَنْ فَقَدْ غُفِرَ لَكَ”.