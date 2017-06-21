محامي العادلي يؤكد قيام العادلي بتسليم نفسه للسلطات قبل جلسة الطعن

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أعلن المحامي الخاص بوزير الداخلية السابق “حبيب العادلي”، الدكتور “محمد الجندي” خلال مجموعة من التصريحات الخاصة به، أنه من المؤكد أن تقوم المحكمة بإسقاط حق النقض عن وزير الداخلية الأسبق و تقوم أيضا بتأييد الحكم الصادر ضده و يصبح هو الحكم النهائي في حالة عدم حضور السيد وزير الداخلية الأسبق لجلسة الطعن التي سوف تعقدها المحكمة.

وأضاف محامي وزير الداخلية الأسبق خلال التصريحات التي قام بها، أنه من المقرر أن يقوم حبيب العادلي خلال الفترة القادمة بتسليم نفسه للسلطات التابعة لجهات تنفيذ الحكم، و أن هذا سوف يكون قبل الجلسة المقررة للنظر في الطعن وذلك من أجل ضمان قبول الطعن المقدم.

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الجدير بالذكر أن الطعن المقدم في حكم المحكمة بخصوص قضية الاستيلاء على المال العام في وزارة الداخلية، قد تقدم به محامي وزير الداخلية الأسبق وذلك بعد أن حكمت المحكمة بالسجن 7 سنوات في القضية.

و قد تقدم الجندي بمذكرة للطعن على الحكم، و التي ذكر فيها مجموعة من الأسباب التي قام بوضعها للنقض، و كان على رأس تلك الأسباب التي ذكرها الجندي خلال التصريحات الخاصة به، مخالفة الحكم الصادر من قبل المحكمة للقانون، هذا بجانب القصور الذي تعانيه كافة البيانات الصادرة من قبل الأركان القانونية و التي تحوي الجرائم الموجهة لموكله، بجانب الإخلال بحق المتهم في الدفاع و الفساد الذي يعاني منه الاستدلال.