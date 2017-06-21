البرلمان يوافق علي زيادة ميزانية وزارة التربية والتعليم 20 مليار جنيه

Advertisements

قامت لجنة الخطة والموازنة العامة بالبرلمان بإقرار زيادة موازنة التربية والتعليم للمرة الأولى منذ سنوات وقد أشار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن ميزانية الوزارة تم تقديرها بمبلغ 20 مليار جنيه، بعد جهود كثيرة من الوزارة وأعضاء لجنة التعليمة والخطة والموازنة .

وأضاف وزير التربية والتعليم الدكتور”طارق شوقي” في رسالة للمعلمين عبر تطبيق التواصل الإجتماعي”واتس آب” أن الأيام المقبلة سوف تشهد انفراجة كبيرة في تثبيت المعلمين وتدريبهم ومكافآتهم وحل قضايا المغتربين ومحو الأمية بالإضافة إلى الترقيات والمسابقات المحلية، وقد أضاف أنه سوف يتم إتاحة بنك المعرفة للجميع وتطوير نظام الثانوية العامة وتطوير المناهج بالإضافة إلى إعادة هيكلة الوزارة واختيار فريق عمل مساعد، وإطلاق الكثير من المبادرات لإصلاح جوانب العملية التعليمية.

Advertisements

الجدير بالذكر أنه وفقا لنصوص الدستور أن ميزانية وزارة التربية والتعليم تصل إلى 4% من الناتج القومي الإجمالي للدولة، وهذا يعادل 120 مليار جنيهاً، ولكن الميزانية الخاصة بوزارة التربية والتعليم لم تصل لهذا الحد منذ إقرار الدستور وتوقفت الميزانية الخاصة وقتها بميزانية وزارة التربية والتعليم عن 80 مليار جنيه فقط.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة في نهاية الأمر علي زيادة ميزانية وزارة التربية والتعليم 20 مليار جنيه وبهذا تصل ميزانية وزارة التربية والتعليم هذا العام إلى 100 مليار جنيه، هذا وقد نفى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وجود صفحة باسمه علي موقع التواصل الإجتماعي”فيسبوك”، ونفي كل الأخبار التي تداولت حوله والتي تنسب له علي صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.