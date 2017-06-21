الزراعة: تنفي خبر إنشاء محلات تجارية وموقف سيارات بالمتحف الزراعى

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ذكر مركز معلومات مجلس الوزراء، من خلال تسليط الضوء على أخبار سعى وزارة الزراعة لإقامة موقف سيارات، ومحلات تجارية، وكافتيريات، فى حدائق مقر المتحف الزراعى المصرى بمنطقة الدقى، حيث تم التواصل بين كل من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والمركز، ونفت وزارة الزراعة تلك الأخبار وأكدت أنها غير صحيحة، ولا وجود لها .

صرح المركز فى بيان خاص له، اليوم الأربعاء، أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، تؤكد أن كل ما قيل بخصوص هذه الأنباء لا أساس له من الصحة، وأشار مركز معلومات مجلس الوزراء، أن المتحف الزراعي ينفذ الآن، خطة للتطوير بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع.

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هذا لقيمة المتحف التاريخية التي يمثلها بالنسبة للدولة، وما به من حضارة زراعية، بالإضافة إلى أن القيادة السياسية فى الدولة تشرف على تنفيذ خطة التطوير، وفى أقل وقت، من أجل المحافظة على التراث الزراعي المصري، وتقديمه إلى العالم فى أحسن صورة.

جدير بالذكر، أن وزارة الزراعة أشارت إلى أن أهداف خطة التطوير التى تضمنت عدد 8 مبانٍ، وهى ” متحف المقتنيات، والمتحف اليونانى الرومانى الإسلامي، ومتحف الزراعة المصرية القديمة، ومتحف المجموعات العلمية”.

أيضا دخل ضمن تنفيذ الخطة “البهو السورى، ومتحف القطن، ومتحف النبات، وقاعة السينما الملكية”، علاوة على ذلك إعادة تنسيق المسطحات الخضراء، والحدائق، والنافورة الإيطالية، كما أشارت الوزارة، إلى أن إجراءات ترميم المنشأت تتم بالتعاون مع وزارة الآثار، على اعتبار أن تلك المباني أثرية، ولا يجوز التعدى على القيمة التاريخية لها .