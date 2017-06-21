لجنة العدالة الاجتماعية تجتمع اليوم لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية

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عقدت اليوم الأربعاء لجنة العدالة الاجتماعية اجتماع برئاسة شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، بحضور وزراء كل من وزارة التنمية المحلية والتخطيط، ووزارة الأوقاف، ووزارة التضامن الاجتماعي والاتصالات لمتابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

استعرض رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قرارات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي في اجتماع اليوم الأربعاء المنعقد من قبل لجنة العدالة الاجتماعية، ومن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تم مناقشة تنفيذها جاء زيادة الدعم النقدي في برنامج تكافل وكرامة لمائة جنيه شهريا على رأس المناقشات ليصرف لمستحقيها من الأسر محدودة الدخل والبسطاء، ليضمن أن تحيا الأسرة الفقيرة حياة كريمة، وتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الأسر، جاء هذا في تصريح من وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، وأضافت غادة والى إلى أنه تم الاتفاق على هذه المقررات لاعتمادها خلال اجتماع الحكومة القادم في شهر أغسطس.

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وأعربت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مؤتمر صحفي بهيئة الاستثمار؛ أنه من خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية تم مناقشة مبادرة السكن الكريم بتوفير لـ 55 ألف أسرة في ثلاث محافظة وثمانية عشر قرية، وتكون في محافظات: قنا، وسوهاج، وأسيوط، ويبلغ إجمالي مبادرة السكن الكريم حوالي خمسمائة مليون جنيه، وقام صندوق تحيا مصر بتمويل هذه المبادرة، في حين وفرت وزارة التضامن الاجتماعي 230 مليون جنيه في هذه المبادرة، كما أضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مبادرة سكن كريم توفر البنية الأساسية والصرف الصحي.

كما أضافت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي، أن اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية ناقش بيانات المتقدمين لوزارة التضامن الاجتماعي للحصول على دعم، بالإضافة إلى مناقشة قواعد بيانات المستفيدين في برنامج تكافل وكرامة، حيث بلغ عددهم خمسة عشر مليون مواطن.

وصرحت أيضا وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي أنه خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية اليوم الموافق الأربعاء أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل بوضع خطة للقضاء على ظاهرة الغارمات للقضاء عليها نهائيا وعرض هذه الآلية والخطة على لجنة العدالة الاجتماعية في اجتماعها القادم.