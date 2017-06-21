“التموين” تكشف عن طريقة استفادة أصحاب البطاقات من زيادة الدعم

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صرح رئيس شركة الإسكندرية للزيوت والصابون “أحمد عبد الوهاب”، بأن زيادة الدعم النقدي للمواطن على البطاقات التموينية شهريًا من 21 جنيهًا إلى 50 جنيهًا وذلك بحسب توجيهات الرئيس “عبد الفتاح السيسي”، لا يطبق جزافاً وله الكثير من السبل عند التنفيذ من قبل وزارة التموين ، وتعد شركة الإسكندرية للزيوت والصابون أحد الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية .

وقال “عبد الوهاب” في تصريحات إعلامية ،أن البطاقة التي يستفيد منها أربعة أشخاص يحصلون على الدعم الخاص بالمواد التموينية كاملًا، وهى 50 جنيهًا لكل فرد كما جاء في قرار الرئيس “السيسى ” ولكن ما زاد عن هذا العدد يحصل الفرد على 25 جنيهًا.

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وأكد على أن هذه الزيادة لن تمثل عائقاً بالنسبة لوزارة التموين لما تتمتع به الوزارة من وفرة في جميع السلع التي يتم صرفها للمواطنين، بالإضافة لكونها ترفع من قدرة مالكي البطاقات التموينية على شراء السلع المدعمة بكل أصنافها فى ظل زيادة قيمة الدعم النقدي.

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وأضاف “عبد الوهاب” أن هذه الزيادة ستساهم في عدم عزم المواطنين على استكمال حاجاتهم من السلع من القطاع الخاص، فى الوقت الذي أصبحت فيه كميات الزيوت المتوفرة حالياً داخل البلاد والتي تم التعاقد عليها تكفي لمدة 6 أشهر طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية .

وكان قد قرر الرئيس ” عبد الفتاح السيسى” أمس رفع قيمة الدعم النقدي على بطاقات التموين لخمسون جنيها بدلاً من 21 جنيها فى السابق .