الأعلى للإعلام: وقف استطلاعات نسب المشاهدة لأنها لا تعبر عن الرأى العام

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اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة “مكرم محمد أحمد”، الكاتب والصحفى، قرارا بمنع إجراء استطلاعات الرأى التى تقوم بها المؤسسات والشركات الخاصة، حتى تتمكن الشركات من معرفة مدى الانتشار، ونسبة المشاهدة وأيضا الاستماع.

أكد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام “مكرم محمد أحمد”، أن إصدار هذا القرار جاء وفقا للمادة الرابعة من مواد القانون 92، والذي يختص بالإعلام والصحافة، والتي منحت المجلس الأعلى للإعلام الحق فى إعطاء التراخيص للهيئات المختصة بإجراء التحقق من الانتشار والمشاهدة والاستماع، وكذلك متابعة كل مراحل عملية البحث وايضا النتائج وذلك طبقا للقوانين الموضوعة من قبل المجلس الأعلى للإعلام .

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صرح “مكرم” إن المجلس الأعلى إصدار قرار بوقف إعلان استطلاعات الرأى قائلا: “ولذا قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وقف هذه الاستطلاعات”.

كما أضاف رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فى تصريحه، أنه لاحظ فى آخر الفترة كثرة اجراء استطلاعات الرأى حول المسلسلات التلفزيونية، والبرامج التي تصدرها هيئات كثيرة، ولا تمتلك الخبرة العلمية والمقاييس الصحيحة لمعرفة للرأي العام.

أوضح ” مكرم”، أنه على الأرجح سيطرة مصالح بعض المستفيدين، على عملية الاستطلاع، كما أنها يمكن أن تضر البعض الآخر، وتلحق الضرر بقواعد السوق وصحة توجهاته.

طالب “مكرم”، الشركات التى تعمل فى مجال الاستطلاعات، مراجعة قرار المجلس الأعلى لتحسين أوضاعها، أيضا منع إعلان أي نتائج لاستطلاعات الرأى قامت بإجرائها إلا بعد أخذ موافقة رسمية من المجلس.