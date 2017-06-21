مصر تسمح بعبور مليون لتر من الوقود إلى قطاع غزة عبر معبر رفح

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قامت السلطات التابعة لجمهورية مصر العربية خلال الأربعاء بالسماح بإدخال حولي مليون ليتر من الوقود الصناعي عبر معبر رفح الحدودي الوقع بين جمهورية مصر العربية و الاراضي المحتلة الفلسطينة ، و من خلال هذه الكمية من الوقود ستم اعادة تشغيل محطة الكهرباء الوحيدة الموجودة في قطاع غزة ، و ذلك وفقا لما افاد به المتحدث باسم المعبر وائل أبو عمر.

و الجدير بالذكر ان سكان قطاع غزة لديهم معاناة بسبب ازمة الطاقة ، حيث في الوقت الحالي يحصلون على ساعتين إلى ثلاث ساعات فقط من الكهرباء يوميا ، و ذلك بسبب توقف محطة غزة كليا عن الانتاج منذ شهر ابريل الماضي و بسبب تخفيض الكيان الاسرائيلي جزئيا امداد الكهرباء للقطاع.

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و قد صرح مدير الإعلام بمعبر رفح وائل أبو عمر في بيان له ، بإن السلطات المصرية قد قامت بالسماح خلال يوم الأربعاء بإدخال حوالي 8 شحنات من السولار الصناعي و من المنتظر أن تدخل 14 شاحنة أخرى خلال الايام القادمة ، بذلك يصل حجم الوقود الذي سيتم دخوله اليوم الى حوالي مليون ليتر من الوقود الخاص من اجل محطة الكهرباء .

و قد صرح أبو عمر مؤكدا انه اصبح من المتوقع ان يستمر ادخال السولار الصناعي من جمهورية مصر العربية كل يوم حتي يوم السبت القادم.

و تم التأكيد من قبل مدير عام شركة توزيع الكهرباء المهندس سمير مطير ان كمية السولار التي دخلت إلى قطاع غزة من جمهورية مصر العربية من المتوقع لها ان تعمل على تشغيل المحطة ليومين و قد صرح بأنه يأمل بادخال المزيد خلال الأيام المقبلة.

ثم صرح مضيفا بأن سلطات الاحتلال الاسرائيلي قامت بتخفيض الكهرباء التي تصل منها إلى قطاع غزة منذ بداية يوم الاربعاء ليصل التخفيض الى 24 ميغا واط فقط ، مما يسببب ازمة كهرباء كبيرة في القطاع .

و قد اضاف مؤكدا بأن المتوفر منذ يوم الاربعاء من سلطات الاحتلال الاسرائيلي بعد التخفيض الجديد هو 88 ميغا واط فقط بدلا من التي كانت تقوم بأرسالها و التي كانت تقدر بحوالي 120 ميغا واط .