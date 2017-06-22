دعاء اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان.. تعرف على فضله وثوابه

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نستعرض لكم في هذا المقال ما ورد عن النبي الكريم في الدعاء الخاص باليوم السابع والعشرين من شهر رمضان، حيث نستكمل معكم اليوم سلسلة الأدعية الخاصة بشهر رمضان كما تعودنا معكم على مدار الشهر الكريم، ونقدم لكم من خلال مقالاتنا اليومية والخاصة على مدار الشهر المبارك مجموعة من الأدعية المستحبة والتي وردت في صحيح الأثر عن النبي الكريم صلوات الله عليه والخاصة بشهر رمضان المبارك.

ثبتت صحة الأدعية التي يتم نشرها يوميا عن الصحابة والتابعين، وصحة نسبتها عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث ننشرها لكم بالتزامن مع أيام رمضان المبارك، وقد أكد النبى الأمين “صلى الله عليه وسلم” في عدد من المواقف المختلفة للصحابة على أهمية الدعاء طوال العام ومدى فضله وثوابه حاليا فى كل يوم من أيام شهر رمضان، وذلك لما يحمله الدعاء من وسيلة للتقرب من الله ولما له من أجر عظيم.

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دعاء اليوم السابع والعشرين من شهر رمضان، جاء في صحيح الأثر أنه قيل في الدعاء الخاص بهذا اليوم، أنه ورد عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قال: “اللَّهُمَّ وَفِّرْ حَظِّى فِيهِ مِنَ النَّوَافِلِ، وَ أَكْرِمْنِي فِيهِ بِإِحْضَارِ الْأَحْرَارِ مِنَ الْمَسَائِلِ، وَ قَرِّبْ وَسِيلَتِي إِلَيْكَ مِنْ بَيْنِ الْوَسَائِلِ، يَا مَنْ لَا يَشْغَلُهُ إِلْحَاحُ الْمُلِحِّينَ “.

ورد عن ثواب الدعاء في هذا اليوم وفضله على ثائر الأيام: “مَنْ دَعَا بِهِ فَكَأَنَّمَا أَطْعَمَ كُلَّ جَائِعٍ، وَأَرْوَى كُلَّ عَطْشَانَ، وَأَكْسَى كُلَّ مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ كَانُوا فِى الدُّنْيَا”.