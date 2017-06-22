ننشر قصة الطيار المصري الذي رفض إقلاع طائرته من المدينة المنورة بعد منع مصري ووالدته من السفر

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قام طيار تابع للشركة الوطنية مصر للطيران، بعمل موقف بطولي كعادة رجال و طياري شركة مصر للطيران، حيث أصر الطيار على عدم الإقلاع بطائرته من داخل مطار المدينة المنورة إلا أن يتم حل أزمة أحد المصريين الذي كا بصحبة والدته في المملكة.

نشرت مواقع التواصل الإجتماعي قصة الطيار المصري، وكابتن الطائرة “محمد صبرة”، الذي تدخل بنفسه لحل الخلاف الذي وقع بين أحد المصريين بالمطار مع رجال الأمن السعودي وتعهد على عدم إقلاع طائرته إلا وبصحبته هذا الرجل المصري ووالدته وحل الخلاف الذي وقع بينه وبين رجال الأمن السعودي، ظهرت شهامة أطقم مصر للطيران كعادتها فى هذا الموقف، لينضم إلى سلسلة المواقف التي نسبت إلى شركة مصر للطيران والتي انتشرت في العديد من المطارات العالمية.

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ورد في تفاصيل القصة أنه قد نشب خلاف بين الرجل المصري وبين رجال الأمن السعودي بسبب سوء تفاهم وقع بينهما، حيث قام أحد رجال الأمن السعودي بالتعامل بحده مع المصري والقي جواز السفر الخاص به على الأرض ورفض أن يحلق بطائرته، تصادف حدوث هذا الموقف أثناء عبور قائد الطائرة محمد صبره ليلحق بطائرته.

جاء الخلاف على أثر اعتقاد رجل الأمن السعودي الذي كان يوجد على بوابة الجوازات، أن الرجل المصري الذي كانت والدته بصحبته يعترض على الإجراءات السعودية، وقد وقع هذا بعد ختم جواز السفر الخاص بالشخص المصري، فقام رجل الأمن بإخراجه من الطابور وهدده بمنعه من السفر، وعلى هذا تدخل الكابتن الطيار بد أن شاهد الواقعة لإنهاء سوء التفاهمة من المطار إلا بصحبة المصري ووالدته كما هو مقرر في رحلته.

جدير بالذكر أن الكابتن الطيار محمد صبره، قد أصر على مراجعة كاميرات المراقبة بالمكان قبل مغادرته لكي يتم إثبات عدم تعدي المصري على رجل الأمن السعودي بأي شكل أو أنه قد قام بأى سلوك سئ يمنعه من السفر، كما أصر على إبلاغ سلطة الطيران المدنى الموجودة بالمملكة حتى يتحمل الجانب السعودي نصيبه في تعطيل الإقلاع بالطائرة، وقد أيد الركاب موقف قائد الطائرة و تضامنوا معه، وأصروا على عدم الإقلاع بالطائرة من المطار إلا بعد حل الخلاف ومراجعة الكاميرات والانتهاء من التحقيق في الواقعة.

انتقل المسؤولين بمطار المدينة إلى محل الواقعة وقاموا بحل الأزمة وتسليم جواز سفر الراكب إلى الكابتن طيار محمد صبرة وعاد معه على نفس الطائرة مع والدته، وقد قام الركاب جميعا بشكر الكابتن على شهامته، والتقطوا الصور التذكارية معه، كما نشروا صورا على موقع التواصل الإجتماعي والتحدث عن الخبر تحت هاشتاج “مصر للطيران احترام الغير”.

وقد أكد الكابتن محمد صبرة على قوة العلاقة بين مصر والسعودية لكن سوء التفاهم كان السبب وراء ما حدث، حيث أشار إلى أن العلاقة بين رجال الأمن السعوديين والمصريين بالمطارات المختلفة تتميز بالتفاهم والتناغم والاحترام وهو قد قام بواجبه تجاه هذا الموقف.