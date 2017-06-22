هيئة المجتمعات العمرانية تقرر تقديم أعلى ميزانيات للمدن الجديدة وتنميتها

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تأتي المدن الجديدة على رأس اهتمامات هيئة المجتمعات العمرانية؛ بل وتحتل النصيب الأكبر من ميزانية الهيئة لتقديم المشروعات والخدمات والتخطيط الجيد وتنمية هذه المدن، كما توفير الخدمات الأساسية كالكهرباء، والصرف الصحي والمياه، والحدائق والمتنزهات مما يؤدي إلى حرص المواطنين للإقامة بالمدن الجديدة وخاصة بعد ازدحام القاهرة والجيزة.

تأتي محافظة السادس من أكتوبر على رأس قائمة هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة ميزانيتها التي تم تخصيصها للمحافظة بحوالي 33 مليار جنيه مصري، تنقسم إلى 7 آلف وحدة للإسكان المتوسط، و12 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي المتميز، وتحتل الوحدات السكنية بالإسكان الاجتماعي المركز الأكبر ليصل إلى 97 ألف وحدة سكنية للسكن الاجتماعي.

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كما مشروعات أخري تخطيط الطرق بإجمالي استثمارات يصل إلى 3.6 مليار جنيه كما صرح بذلك رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر المهندس عصام بدوي، ويأتي مشروع تطوير طريق مصر إسكندرية الصحراوي من وصلة دهشور الشمالية ليصل إلى الواحات، ومشروع وصلة دهشور الجنوبية، وتنفيذ كبور عبور أعلى ميدان العبور.

ثم تلي محافظة 6 أكتوبر لتحتل المرتبة الثانية في ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية للعام المالي الحالي 2017: 2018 مدينة القاهرة الجديدة بميزانية تصل إلى 11 مليار جنيه مصري.

ثم تأتي مدينة الشيخ زايد في المرتبة الثالثة بميزانية مبدئية مقدرة 450 مليون جنيه، نظرا للتوسعات الجديدة التي شملتها مدينة الشيخ زايد، حيث تم تخصيص مبلغ عشرة مليارات جنيه مصري لتنفيذ المرحلة الأولى تضم مساحة 1800 فدان في إطار توسيع مدينة الشيخ زايد.

بالإضافة إلى تنفيذ نحو 12 ألف وحدة سكنية للإسكان الاجتماعي الفاخر والمتوسط والمتميز في خطة التوسعات الجديدة في مدينة الشيخ زايد باستثمارات تصل إلى خمسة مليارات جنيه مصري، وبالإضافة إلى مشروع توصيل المرافق للمرحلة الأولى من التوسعات بتكلفة خمسة مليارات جنيه مصري بعد عيد الفطر، صرح بذلك رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد المهندس جمال طلعت.

وفي تصريح لرئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان قال المهندس عادل النجار، أنه تم تنفيذ 46 ألف وحدة سكنية للسكن الاجتماعي، وتصل ميزانية مدينة العاشر من رمضان في التخطيط الجديد للعام المالي القادم إلى 4.5 مليار جنيه مصري لمشروعات التنمية في المدينة.