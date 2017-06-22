الإخوان المسلمين تستعين بفريق من الأطباء الأمريكيين والبريطانيين للكشف على محمد مرسي

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تعمل جماعة الإخوان المسلمين من جديد لتدويل قضيتهم، حيث طلبت من أطباء بريطانيين وأمريكيين زيارة الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط لتوقيع الكشف عليه، نظرا لسوء أحواله الصحية في السجن، وطالبت منظمات حقوقية دولية بتقديم تقرير عن زيارة الأطباء البريطانيين والأمريكيين للرئيس المعزول.

وكان رد فعل الخبراء السياسيين بأن هذه الخطوة ستضر جماعة الإخوان المسلمين نفسها والرئيس المعزول محمد مرسي، لأنها مجرد أكاذيب ليس لها أي صلة من الواقع.

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وصرح القيادي الإخواني المقيم في واشنطن محمود الشرقاوي أنه سيعلن في القريب العاجل عن الفريق الطبي الأمريكي الذي سيقوم بزيارة الرئيس المعزول والمشارك مع الفريق الدولي الطبي المكون من أطباء من دولة بريطانيا ودول أخرى المشكل للكشف على الرئيس المعزول محمد مرسي عيسى العياط في سجنه، إذا تم السماح لهم بذلك، وإذا لم يتم السماح لهم بزيارته وتوقيع الكشف عليه سيتم كتابة تقارير حقوقية في هذا الصدد.

وتأتي هذه الخطوة بتشكيل الفريق الطبي الدولي للكشف على الرئيس نتيجة تحركات فردية بدون علم فريق الدفاع عن الرئيس المعزول، الذين استاؤوا من هذا التصرف الفردي؛ في حين أن أخر زيارة تمت مع الرئيس المعزول كانت منذ أسابيع قليلة من أفراد أسرته، ومشيرا أن صحة الرئيس المعزول بحالة جيدة.

ومن جانب أسرة الرئيس المعزول أعلنوا عن كذب الادعاءات الأخيرة بسوء الأحوال الصحية للرئيس المعزول في السجن، وأن هذه مجرد ادعاءات من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وأشارت أسرة الرئيس المعزول عن تفاصيل زيارتهم له الأخيرة مع المحامين، وأنه بحالة صحية جيدة.

جاءت ردود الفعل معاكسة لما أردته جماعة الإخوان في هذه الادعاءات الأخيرة حيث صرح عضو مجلس شورى الإخوان في تركيا، بأنه في الفترة الأخيرة وما تحتويه من كل الأحداث لم يسمع أي تصريح أو رد فعل من أمين التنظيم الدولي للإخوان إبراهيم منير فأين هو؟ وأن تحركات جماعة الإخوان الأخيرة فاشلة، ولم تخدمهم في أي شيء.

كما انتقد الخبير في الشؤون الحركات الإسلامية الدكتور: جمال المنشاوي، المواقف الأخيرة لجماعة الإخوان المسلمين مشيراً إلى أن التصعيد الدولي لكسب التأييد والتعاطف الدولي؛ ما هو إلا نوع من الدعاية لن يخدمهم في شيء.