بالتفصيل.. خطوات الإشتراك فى خدمة تحويل الأموال من تليفونك المحمول

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أنتشر في الآونة الأخيرة عدد من الحملات الإرشادية، التى توجه اهتمام المواطنين إلى استخدام التليفونات المحمولة فى إجراء عملية تحويل الأموال، حيث ترغب الحكومة فى تقليل تداول العملات، ورفع نسب التداول بالطريقة الإلكترونية، كما صرح وزير المالية، قبل ذلك أن الحكومة تسعى لتقليل تداول الأموال نقدا، وسوف يتم تعميم التداول الإلكتروني فى خلال سنة ونصف.

خطوات الاشتراك فى الخدمة وكيفية إستخدامها

لتشغيل هذه الخدمة على تليفونك المحمول، يجب أولا الذهاب إلى أي فرع من البنوك التي تطبق هذه الخدمة، وسحب استمارة تسجيل الاشتراك في الخدمة، وتدوين المعلومات والبيانات المطلوبة داخل الاستمارة، وهي عبارة عن “الاسم، ورقم التليفون المحمول، والرقم القومي”، وبعدها سوف تكون مشترك ويتم تفعيل الخدمة، ويصبح بإمكانك تحويل الأموال لأي تليفون آخر من تليفونات المشاركين في هذه الخدمة.

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حتى إجراء عملية تحويل الأموال يجب التوجه إلى ماكينة الصرف الآلي الخاصة بالبنك الذى يطبق الخدمة، واختيار كلمة تحويل نت من الخيارات المعروضة، ثم تقوم بادخال رقم التليفون المحمول الخاص بك، وايضا رقم التليفون الذى سوف يتم التحويل إليه، وبعد ذلك قيمة المبلغ المحول .

سوف تصلك رسالة مكتوب فيها 4 أرقام ونفس محتوى الرسالة للتليفون الذي تم التحويل إليه، وبعد ذلك يقوم المحول إليه الأموال والشخص المحول، بإبلاغ أرقام الرسالة كل منهم للآخر، ثم يقوموا بإدخال هذه الأرقام السرية لإستكمال إجراءات عملية التحويل.

كما يستطيع العملاء إجراء التحويل بواسطة الموظف المختص فى خدمة العملاء داخل البنك، وجاء ذلك من منطلق فكرة سعى بنك مصر وراء تقديم الجديد من الخدمات الإلكترونية المتطورة للعملاء .

يمكن ايضا التحويل النقدي عن طريق بطاقة تكون على حساب جاري للعميل فى البنك، بهذه الطريقة لا يستلزم الأمر إجراء عملية التحويل عن طريق التوجه الى ماكينة بها إمكانية الإيداع النقدي .