عاجل.. رجال الشرطة يطاردون متظاهرين النيابة الإدارية في محيط مجمع محاكم شبرا

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قام أفراد الشرطة بمطاردة عدد من المتظاهرين المتواجدين منذ الصباح أمام مجمع محاكم شبرا، حيث نشبت بعض الاحتكاكات بين الطرفين بعد أن قام رجال الشرطة منذ حضورهم بإجراء عدد من المحاولات كي يقوم المتظاهرين بالرحيل لكن لم تلقي محاولاتهم أي استجابة.

جدير بالذكر أنه قد قام العشرات من موظفي النيابة الإدارية، بالتظاهر صباح اليوم الخميس بمحيط مجمع محاكم شبرا “الزنانيرى”، وقد قامت عناصر الشرطة المصرية منذ قليل بإلقاء القبض على عدد من هؤلاء المتظاهرين بشكل عشوائي.

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من جهة أخرى، قام العشرات من موظفي النيابة الإدارية منذ الساعات الأولى من صباح اليوم بالتظاهر للإعلان عن رفضهم تسريحهم من وظائفهم، حيث ينتمي المتظاهرين إلى المعينين بالنيابة الإدارية، وتحديدًا من تم تعيينهم في وقت سابق بعقود مؤقتة.

جاء تجمع المتظاهرون أمام مجمع محاكم شبرا “الزنانيرى”، رغبة منهم في إعلان رفضهم على عملية تسريحهم، وقد صرح عدد منهم بأنهم قد اجتازوا اختبارات التعيين التي قد سبق وأن أعلنت عنها هيئة النيابة الإدارية، وأنهم قد حصلوا على تقدير امتياز، ولكن أسماهم لم تدرج ضمن المعينين التي أعلنت نتائجها مساء يوم أمس الأربعاء.

أشار بعض المتظاهرين إلى أن من تم تعيينهم يعدون أبناء العاملين بالنيابة الإدارية، حيث تم تعيينهم بدلا منهم، على حد قولهم، وقد استمر هتاف المتظاهرين أمام مجمع المحاكم مرددين: “يا رب.. يا رب”.