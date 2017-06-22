بنك مصر يحقق رقم قياسي علي يوتيوب وفيسبوك

Advertisements

يتصدر بنك مصر قائمة قنوات البنوك الرسمية في جمهورية مصر العربية الأعلى مشاهدة علي موقع اليوتيوب وفقا للعديد من التقارير فتصدر إعلان بنك مصر في شهر رمضان جميع القنوات بالإضافة إلى العديد من المشاهدات علي مواقع التواصل الاجتماعي وعلى السوشيال ميديا.

Advertisements

هذا وقد حدد موقع يوتيوب عدد المشاهدات التي حصلت عليها قناة بنك مصر الرسمية،وقد تجاوزت مشاهدات قناة بنك مصر الرسمية علي موقع يوتيوب 26 مليون مشاهدة بنسبة زيادة تقدر بـ 14 ضعف عن البنك الذي يلي بنك مصر في القائمة بالإضافة إلى تصدر بنك مصر قائمة الصفحات الرسمية الخاصة بالبنوك علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وتخطي عدد متابعي صفحة بنك مصر الرسمية 2 مليون و120 ألف متابع لي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك.

الجدير بالذكر أن بنك مصر مستمر في التحديثات وتطوير مستوى البنك الدائم بالإضافة إلى وسائل التسويق الإلكتروني الخاصة بالبنك وتم تحديث الموقع الرسمي الخاص ببنك مصر ويعتبر بنك مصر من أكثر المواقع الإلكترونية البنكية داخل السوق المحلي بالإضافة إلى حاسبات الموقع المتطورة الخاصة بالقروض و محدد مواقع الموقع الذي يسهل علي العملاء الكثير في تحديد المواقع وآلات الـ ATM وجميع مواقع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية والتي يتيحها البنك عن طريق خرائط جوجل وتعتبر وسيلة خرائط جوجل من أحدث وسائل التكنولوجيا المتقدمة التي يستخدمها بنك مصرفي تطوير البنك.