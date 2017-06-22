السفير أحمد قطان: العلاقات بين مصر والمملكة ترفرف عاليا فى السماء

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قال سفير المملكة العربية السعودية في جمهورية مصر العربية ، و مندوب المملكة العربية السعودية الدائم في جامعة الدول العربية ، السفير أحمد قطان ، أن العلاقات التي تسود في الوقت الحالي بين المملكة العربية السعودية و جمهورية مصر العربية ، تمر بمرحلة جيدة و في أزهى عصورها ، كما وصف السفير أحمد قطان العلاقات المشتركة بين الحكومة المصرية و الحكومة السعودية بأنها ترفرف عاليا في السماء.

هذا و قد أطلق السفير السعودي في جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة الدائم في جامعة الدول العربية ، السفير أحمد قطان هذه التصريحات خلال الكلمة القصيرة التي ألقاها عقب عزيمة الإفطار الجماعي التي أقامها اليوم الخميس الموافق 22 من شهر يونيو للعام الجاري 2017 ، و التي جمعت عدد كبير من الصحفيين المصريين و العرب في مقر النادي الدبلوماسي السعودي في العاصمة المصرية مدينة القاهرة.

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كما أكد سفير المملكة العربية السعودية في القاهرة ، السفير أحمد قطان ، أن الفترة المقبلة سوف تشهد تطورات كبيرة في علاقاتها المشتركة مع القاهرة ، كما أن الجانبين سوف يقدمون الدعم اللازم لتطوير العلاقات بين هاتين الدولتين الشقيقتين ، و ذلك في ظل القيادة الحكيمة للعاهل السعودي و خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز من جانب ، و رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي من الجانب الآخر.