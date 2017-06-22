وزير التموين يحدد قيمة الدعم على السلع التموينية طبقًا لعدد أفراد الأسرة

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ورد فى البيان الصادر من وزير التموين والتجارة، الدكتور على مصيلحى، اليوم، أنه قد تم تحديد سعر عدد من السلع التموينية وكتابة أسعارها على الماكينات الخاص بالوزارة، ليتم توحيد الأسعار بالأسواق المصرية بجميع المحافظات فى الفترة القادمة.

أعلن الدكتور على مصيلحى، أن سعر كيلو السكر سوف يكون داخل الأماكن المخصصة للبيع فى وزارة التموين بلغ سعره حوالي 10 جنيهات، بينما تقرر أن يتم تسعير زجاجة الزيت ايضًا بـ14 جنيها.

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كما قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، أن تكون هذه الأسعار المعلنة هي نفس الأسعار التي يتم التعامل بها خارج نطاق الوزارة، وقد تم اتخاذ هذا القرار من أجل القضاء على ابتزاز التجار والزيادات الغير مبررة التي تشهدها الأسواق المصرية في مختلف المناطق والمنافذ.

وفيما يخص الفرق الذى قد قامت الوزارة بتوفيرها، والذى قد بلغت قيمته حوالي أربعةً جنيهات، سوف يتم تخصيصه إلى للفرد الذى يحمل رقم خمسة في الأسرة والموجود في بطاقة التموين الذكية، حيث يتم توجيه هذا المبلغ إلى الأسرة التي يتكون عددها من أكثر من 4 أفراد.

وعلى هذا فإن أي أسرة مقيدة ببطاقة التموين، ويكون عددها أكثر من 4 أفراد، سوف يتم رفع دعم الفرد الخامس فيها إلى 25 جنيها بدلا من 21 جنيها .

وأضاف السيد وزير التموين في تصريحه الإعلامي فيما يخص أسعار السلع، قائلا: “لن أرضى بأن يكون هناك سلعة لها سعرين فى نفس الوقت “.