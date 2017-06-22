رسميًا: الخميس 29 يونيو إجازة مدفوعة الأجر

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أعلن السيد رئيس مجلس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، في بيان رسمي صدر منه اليوم الخميس، أنه قد تقرر بأن يتم اعتبار يوم الخميس المقبل والذي يوافق 29 يونيو من الشهر الجاري، إجازة بشكل رسمي.

أكد السيد رئيس الوزراء على أن هذا اليوم المقرر سوف يدخل ضمن الأجازات مدفوعة الأجر والتي تقررها الدولة كل عام في الوزارات المختلفة بالإضافة إلى كلاً من الهيئات العامة والمصالح الحكومية، كما يسري هذا القرار ايضًا على كلاً من ووحدات الإدارة المحلية.

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وقد أكد المهندس شريف إسماعيل، في تصريحه على ان هذا اليوم يتم تطبيقه على شركات القطاع العام بالإضافة إلى شركات قطاع الأعمال العام، كما تقرر أن يطبق ايضًا على شركات القطاع الخاص.

ورد أن هذا اليوم تم اعتباره إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلًا من يوم الجمعة والذي يوافق 30 من يونيو عام 2017، والذي يأتي بالتزامن مع مناسبة “ذكرى ثورة 30 يونيو”، التي يتم الاحتفال بها كل عام.

من جهة أخرى، قد ورد في البيان الخارج من مكتب رئيس الوزراء والذي أعلن عنه المكتب الإعلامي التابع إلى مجلس الوزراء، أن هناك بعض الاستثناءات لهذه الإجازة، حيث لا يتم تطبيق هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات الخاصة في المدارس المصرية بالإضافة إلى المعاهد الأزهرية والجامعات بجميع المحافظات، وجميع الهيئات التعليمية التي تستمر حتى ذلك الوقت في أداء امتحاناتها.