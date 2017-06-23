أخبار الطقس اليوم.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 23/6/2017 فى أغلب محافظات مصر

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أخبار الطقس اليوم، ورد في البيان الصادر من هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يغلب علي حالة الطقس اليوم الجمعة الاعتدال على كلاً من السواحل الشمالية، ثم ترتفع درجات الحرارة ويصبح الطقس مائل للحرارة على محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة حتى يصل إلى مناطق ومدن شمال الصعيد، وتزداد درجات الحرارة ارتفاعًا ويصبح الطقس حارا على كلاً من محافظات جنوب الصعيد، وذلك في ساعات النهار، وتنخفض درجات الحرارة تدريجيًا ويصبح الطقس لطيف ليلا.

من المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على عدد من مناطق السواحل الشمالية، كما يتوقع الخبراء أن تكون حالة الرياح اليوم أغلبها شمالية غربية ثم تتغير وتصبح معتدلة، حيث تنشط حركة الرياح على كلاً من جنوب البلاد، ويتوقع أن تكون مثيرة للرمال والأتربة، وذلك على كلاً من محافظات جنوب الصعيد، مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية.

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جاء في بيان أخبار الطقس اليوم، أن حالة الموج في البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة، حيث ورد أنه يتوقع أن ترتفع الأمواج وتصل ما بين متر ونصف إلى مترين، أما عن حالة حركة الرياح فيتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية .

يتوقع أن يسود الاعتدال على حركة الموج في سواحل البحر الأحمر ثم تتغير وتصير مضطربة، كما جاء أن الأمواج سوف ترتفع ما بين مترين إلى مترين ونصف، وتصبح حركة الرياح فيها سطحية شمالية غربية، وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات مصر فهي كالتالي:

القاهرة 22 33

بورسعيد 23 29

دمياط 23 29

الإسكندرية 23 29

مطروح 21 28

السويس 22 34

العريش 20 32

بلطيم 23 29

الإسماعيلية 22 33

الطور 24 32

مرسى علم 27 36

نخل 16 32

طابا 18 33

الغردقة 28 36

كاترين 20 31

شرم الشيخ 28 37

رفح 19 31

الفيوم 22 34

سيوة 20 35

المنيا 22 33

رأس سدر 23 34

أسيوط 23 34

أبوسمبل 28 39

وسط الدلتا 22 33

أسوان 27 40

سوهاج 25 36

الأقصر 27 39

شلاتين 27 37

قنا 26 38

نويبع 26 34

حلايب 29 35

الوادى الجديد 25 37

السلوم 20 30.