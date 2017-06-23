دعاء اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان.. تعرف على فضله وثوابه

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ننشر لكم من خلال موقعنا “مصر 365″، مجموعة من الأدعية المستحبة والخاصة بـ فعاليات شهر رمضان المبارك، في إطار استكمال سلسلتنا اليومية عن أدعية شهر رمضان الكريم، حيث ثبت صحة هذه الأدعية عن كلاً من الصحابة والتابعين، كما تم نقلها في صحيح الأثر.

يعد الدعاء أحد أفضل الأعمال على مدار شهر رمضان الكريم، نظرًا لما فيه من ثواب كبير وتقرب من الله عز وجل، وتمسك المسلمين به بعد توصية الرسول صلي الله عليه وسلم عليه والإلحاح فيه بالتزامن مع أيام شهر رمضان المبارك.

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أكد النبى الأمين “صلى الله عليه وسلم”، على أهمية الالتزام بالدعاء فى العديد من المواقف وخاصة مع وجود هذه الأيام المباركة، كما جاءنا العديد من الادعية المستحبة لعدد من المواقف المختلفة في حياة نبينا الأمين، وقد ورد أن النبي الكريم قد خص كل يوم من أيام شهر رمضان بدعاء خاص به ونقله عنه الصحابة ثم التابعين لما يحمله من أجر عظيم.

وعن دعاء اليوم الثامن والعشرين من شهر رمضان، والذي ورد في صحيح الأثر، جاء عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِى صلى الله عليه و وسلم:” اللَّهُمَّ غَشِّنِي فِيهِ بِالرَّحْمَةِ وَالتَّوْفِيقِ وَ الْعِصْمَةِ، وَ طَهِّرْ قَلْبِي مِنْ عَائِبَاتِ التُّهَمَةِ، يَا رَءُوفاً بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ “.

يعد ذكر الله والدعاء وخاصة الأدعية المستحبة والتي وردت عن النبي الكريم، من أكثر الثوابت المحببة لدي قلوب المسلمين، ويسعون إلى رضي الله بها وطنعًا في نيل ثوابها، وعن ثواب دعاء اليوم قيل، “مَنْ دَعَا بِهِ جَعَلَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَصِيباً وَافِراً لَوْ قِيسَ نَصِيبُهُ بِالدُّنْيَا لَكَانَ مِثْلَهَا أَرْبَعِينَ مَرَّةً”.