قوات الأمن تلقي القبض على “شاومينج البحيرة” بتهمة تسريب الامتحانات

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قامت قوات الأمن تحت إشراف اللواء “علاء الدين شوقى” مدير الأمن في محافظة البحيرة بإلقاء القبض على المتهم بتسريب امتحانات الثانوية العامة من خلال صفحة يديرها على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”، مقابل الحصول على مبالغ مالية من الأهالي و طلاب الثانوية العامة، وكان هذا اليوم الجمعة.

وكانت التفاصيل كالآتي:

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قام ضباط وحدة المباحث التابعين لشرطة كوم حمادة بالإضافة إلى ضباط الإدارة العامة التابعين لمنطقة غرب الدلتا بإلقاء القبض على ” عمرو أ ع” و الذي يبلغ من العمر 21 عام، وهو طالب في الفرقة الأولى في كلية الحقوق، والذي يقيم في قرية منشأة أمين إسماعيل.

حيث ألقت قوات الأمن القبض على المتهم وذلك لإدارته صفحة تسمى “شاومينج” على موقع التواصل الاجتماعي، وقيامه بمشاركة مجموعة من المنشورات التي تتحدى الوزارة و التي يشير فيها بقدرته على تسريب الامتحانات، هذا بجانب قيامه بطلب المبالغ المالية من الطلبة وذلك من خلال كروت شحن فئة 100 جنيه.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط 3 شرائح للهَاتف المحمول و 2 هاتف محمول بالإضافة إلى جهاز حاسب آلي، بالإضافة إلى إيصال بمبلغ ألف وثمانون جِنيه، وتمكنت قوات الأمن من العثور على الدلائل التي تشير إلى ارتكابه الواقعة، بالإضافة إلى نسخ من امتحانات الثانوية العامة، هذا بجانب عمليات سحب مبالغ من خلال خدمة فودافون كاش.

كما وأعلنت قوات الأمن إعتراف المتهم بارتكابه الواقعة، وادِعاؤه حيازة امتحانات الثانوية العامة وذلك لغَرض النصب والحصول على مبالغ مالية من الأهالي والطلاب، وقامت قوات الأمن بالإجراءات المناسبة و تحرير محضر له.