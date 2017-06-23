مفاجأة.. ننشر أسماء “الأشقاء” الذين تم تعيينهم في مسابقة كاتب رابع بالنيابة الإدارية 2017

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ظهرت نتيجة مسابقة كاتب رابع منذ يومين، حيث تم قبول حوالى 1200 أسم من اسماء المتقدمين بالمسابقة، وبعد إعلان هيئة النيابة الإدارية عن أسماء المقبولين بالمسابقة، قام بعض المتقدمين بالتظاهر محتجين على النتيجة وما حدث فيها من تجاوزات، حيث أكد البعض على حصوله على تقدير امتياز في الاختبارات ولم يتم تعيينه.

ظهرت ردود الأفعال الغاضبة بين المتقدمين إلى المسابقة فى الفترة الماضية، حيث ورد أنه قد تراوح أعداد المتقدمين فيها إلى 70 ألف متقدم، حيث صرح البعض أنه هناك الكثير من التجاوزات في المسابقة حدثت المخالفات الفادحة، سواء فى عملية اختيار الناجحين أو في طريقة تطبيق المعايير والقواعد الخاصة بالمسابقة.

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كشفت عدد من المهتمين، أن هناك العديد من الأشقاء والأقارب تم قبولهم بالوظائف، ومهنهم: ” محمد عاصم على محمد، أسيوط، على عاصم على محمد، أسيوط، وأبو رجال مصطفى عبده عبد الله، دمياط، رشا مصطفى عبده عبد الله، دمياط، وإسلام محمد محمد محمد، سوهاج، و رغدة أحمد محمد محمد، سوهاج، وهالة محمود محمد محمد، سوهاج، وأدهم عبد الرحيم محمد محمد، سوهاج، ونجلاء رشدي محمد محمد سوهاج، ومحمد عاصم على محمد، أسيوط، علي عاصم على محمد، أسيوط، ونورهان ممدوح طه محمد أسيوط، أحمد ممدوح طه محمد أسيوط، وأميرة عاطف شحاتة محمود الجيزة، ومحمود عاطف شحاتة محمود الجيزة”.

جدير بالذكر أنه قد صرح بعض المصادر أن مسئولى هيئة النيابة الإدارية يسعون في الوقت الراهن إلى تصحيح أخطاء المسابقة والتي ربما يترتب عليها إلغائها، مثل المسابقة الأولي، والتي قد صدر حكم من المحكمة الإدارية للرئاسة بإلغائها، كما قام بعض المتسابقين بتقديم دعاوى خاصة بعض ظهور النتيجة أمام القضاء الإداري معترضين فيها على نتيجة مسابقة كاتب رابع و مطالبين بإلغائها.