وزير الأوقاف يتسبب في تأخير بث شعائر صلاة آخر جمعة من شهر رمضان

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تسبب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، في الوصول إلى مسجد الحسين الذي كان من المفترض أن يتم أداء صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان الكريم فيه، وتم تأجيل بث شعائر صلاة الجمعة الأخيرة من رمضان بسبب تأخر وزير الأوقاف عبر الإذاعة والتليفزيون المصري.

وقد انتظر عمال الاذاعات الخارجية حتى وصول وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة لمسجد الحسين لإقامة شعائر صلاة الجمعة، وتأخير موعد البث كان من المفترض أن يتم إذاعته في تمام الساعة 11.25 ظهراً، هذا وقد اضطر القائمين علي الإذاعات الخارجية في تأخير نقل شعائر صلاة الجمعة لمدة تخطت الخمسة عشر دقيقية بسبب تأخير وزير الأوقاف.

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الجدير بالذكر أن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف صرح في كلمته أثناء احتفالية وزارة الأوقاف التي انعقدت بفندق الماسة وأشار أن هناك من يقولون ظلما وزورا راية الإسلام والقرآن منهم برئ وأن المسابقة العالمية لا تعتد بحفظ القرآن وحده ولكن بفهم معاني القرآن، وأضاف أن من يسير في طريق السلم الإنساني واتبع أمر الله به المسلمين وسلك مسالك الخوض في الدماء وفي التدمير والتخريب واتبع خطوات الشيطان.

هذا وقد قدم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة نسخة من كتاب موسوعة”القيم والأخلاق” الذي قام بإعدادها مجموعة من شباب علماء وزارة الأوقاف بالإضافة إلى نسخة من القرآن الكريم وقد أهداهم جميعا للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.