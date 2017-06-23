قطر تتسلم مطالب الدول المقاطعة وأبرزها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران

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أرسلت الدول المقاطعة لقطر والتي تضم السعودية، الإمارات، مصر، البحرين قائمة بمطالب الدول العربية وعلي رأسها قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر وقد تم إرسال وثيقة مكونة من ثلاثة عشر بند واهما إغلاق قناة الجزيرة الفضائية بسبب اتهام مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين لها بنشر الإرهاب وإثارة العديد من الاضطرابات في المنطقة بالإضافة إلى دعم جماعة الإخوان المسلمين.

وطالبت الوثيقة العربية التي تم إرسالها إلى قطر بقطع جميع العلاقات الدبلوماسية مع إيران وطرد أعضاء الحرس الثوري الإيراني الموجودة علي أراضي قطر، وطالبت القائمة قطر بإغلاق القاعدة العسكرية التركية علي أرض قطر بالإضافة إلى تعويضات للدول العربية لكن لم يذكر حجم هذه التعويضات في الوقت الحالي.

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هذا ويجب علي قطر أن ترفض تجنيس المواطنين المواطنين من الدول المقاطعة لها وطرد العمالة الموجودين لديها، بالإضافة إلى تسليم جميع الأفراد المطلوبين من قبل الدول المقاطعة بتهمة الإرهاب واشترطت الدول المقاطعة علي قطر وقف تمويل أي كيانات متطرفة تصنفها الولايات المتحدة كمجموعة إرهابية وطالبت القائمة قطر بتقديم معلومات مفصلة عن الشخصيات الإرهابية التي مولتها قطر في الدول الأربعة، وطالبة القائمة قطر بقطع جميع علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين والجماعات الأخرى كحزب الله وتنظيم داعش الإرهابي، وقد أمهلت الدول المقاطعة قطر 10 أيام فقط لتنفيذ المطالب التي تم ضمها إلى الوثيقة.