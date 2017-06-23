الإسكان: تسليم وحدات الإسكان المتوسط دار مصر خلال احتفالات 30 يونيو

Advertisements

تتأهب وزارة الإسكان لفعاليات احتفالات بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، بإطلاق مجموعة من المشروعات المعين افتتاحها أثناء فاعليات الاحتفال بذكرى يوم ثورة 30 يونيو، ومن أهمها افتتاح إقامة طرق جديدة، وفتح باب حجز الإعلان التاسع الخاص بمشروع الإسكان الاجتماعى.

صرحت مصادر مسؤولة، أنه جاء فى أول المشروعات المعين افتتاحها أثناء ذكرى مناسبة الثورة ٣٠يونيو، بدء تسليم مستحقي الوحدات السكنية لمشروع الإسكان المتوسط “دار مصر”، وذلك فى بعض المدن الجديدة منها “مدينة أكتوبر والعاشر من رمضان وبدر، والسادات، ومدينة دمياط الجديدة، ومدينة العبور”.

Advertisements

أضافت المصادر أيضا، أن هيئة المجتمعات العمرانية قد استلمت من القوات المسلحة حوالى عدد 60 عمارة، بها عدد يصل إلى 1440 شقة، وجارى حاليا معاينة عدد 30 عمارة أخرى، بها عدد 720 وحدة، فى خمس مدن جديدة وهى، “مدينة العبور، ومدينة الشروق، ومدينة بدر، والعاشر من رمضان ومدينة دمياط الجديدة”.

جدير بالذكر، أن المصادر، قد أوضحت أنه تم الانتهاء من أعمال تشطيب حوالى 90% من الوحدات السكنية للمرحلة الأولى، بمشروع “دار مصر”.

كما أشارت المصادر، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية، بدأت فى استلام العمارات بعد الانتهاء من عمليات تنفيذ اللاندسكيب، وأعمال رصف كل الطرق الداخلية، والانتهاء من إقامة كل الخدمات فى المشروع داخل المدن الجديدة، حتى يتمكن المواطن المصرى من العيش داخل الوحدة السكنية بعد استلامها وإقامة حياة متكاملة للمواطنين المستفيدين من المشروع، وتوفير كل الخدمات اللازمة للعيش بالوحدات فور استلامها.