الإسكان: طرح الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى عقب عيد الفطر

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أكدت مصادر موثوق منها، افتتاح عدة مشروعات خلال احتفالات بمناسبة ذكرى ثورة ٣ يونيو من بين هذه المشروعات أيضًا الإعلان التاسع لمشروع الإسكان الاجتماعى، وتم تحديد موعد المشروع بعد عيد الفطر المبارك، فقد تقرر أن يشتمل الإعلان التاسع عدد من 15 إلى حوالى 20 ألف وحدة سكنية، مساحة الوحدة 90 متر مربع كاملة التشطيب، فى بعض المدن الجديدة.

كما أضافت المصادر، أنه سوف يتم بدء تسليم مجموعة كبيرة من الوحدات لمستحقيها فى مشروع الإسكان الاجتماعى، وهذا فى عدد كثير من المدن الجديدة، من خلال سلسلة من الجولات التي قام بها وزير الإسكان، فى عدد من محافظات الجمهورية، وذلك لبدء تسليم الوحدات للفائزين، وإجراء الرقابة على حركة سير العمل فى المشروعات ومتابعة تنفيذ أعمال المشروعات والتأكد من الالتزام بالجدول الزمني للمشروعات.

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من ناحية أخرى، صرح رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى اللواء “سيد العشرى”، أنه سوف يتم افتتاح ما يقرب من 50 مشروع مياه وصرف الصحي فى محافظات الجمهورية المختلفة، و فى عدد 94 قرية، كما تم الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات، وبدء مرحلة التشغيل التجريبي لهذه المشروعات، وتم عمل قائمة تحتوى على هذه المشروعات وقيمة تكلفتها وايضا عن الطاقة الإنتاجية للمشروعات وارسالها الى مجلس الوزراء للموافقة عليها بصورة رسمية.

بينما أعلن رئيس الجهاز المركزى للتعمير، اللواء “محمد ناصر”، أن الجهاز يجري استعداداته هذه الفترة لتنفيذ عدد من أعمال مشروعات الطرق فى كثير من محافظات الجمهورية، لافتتاحها أثناء احتفالات ذكرى 30 يونيو.