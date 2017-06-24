السيسى يصدر قراره بالعفو عن عدد من السجناء من بينهم “هشام طلعت مصطفى” بمناسبة عيد الفطر

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قرر الرئيس “عبدالفتاح السيسي”،إصدار قرار جمهوري بالعفو عن 502 من المسجونين على ذمة عدد من القضايا،بمناسبة عيد الفطر،كان من بينهم رجل الأعمال المعروف “هشام طلعت مصطفى” الذي يقضي فترة عقوبته بعد اتهامه في مقتل المطربة اللبنانية “سوزان تميم” في مدينة دبي عام 2008.

وكان قد حكم على رجل الأعمال المعروف بقضاء عقوبة السجن لمدة 15 عاما بعد اتهامه مع ضابط الشرطة السابق “محسن السكري” في قضية مقتل “سوزان تميم”.

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وكان قد أصدرت المحكمة حكمها بإعدام المتهمين قبل أن يتم تخفيف الحكم إلى السجن 15 عاما لمصطفى و25 عاما للسكري.

ويعد “مصطفى”أحد أشهر رجال الأعمال فى مصر وكان رئيسا لمجلس إدارة مجموعة “طلعت مصطفى”، وهى واحدة كبرى شركات التطوير العقاري في مصر.

وصرح الدكتور “شوقي السيد” محامي “هشام طلعت مصطفى”، في تصريحات إعلامية إن السلطات المصرية أفرجت عن موكله بقرار عفو رئاسي، وأكد أن القرار صدر عن كل من قضى نصف العقوبة بمناسبة عيد الفطر.

وقال” السيد” أن “القرار ليس استثناء أو ميزة خاصة،حيث كان من المفترض الإفراج عنه “هشام” منذ أبريل 2016 بمناسبة عيد تحرير سيناء”.

وأكد “السيد” على “حق رئيس الجمهورية دستورياً فى إصدار قرارات لكل من قضى نصف العقوبة بالعفو عن باقي مدة العقوبة في الأعياد والمناسبات الدينية والوطنية “.

وأضاف” السيد”إن موكله خرج من سجن طرة إلى منزله و تحدث معه، وقال أن قرار العفو لم يشمل المتهم الأول في القضية “محسن السكري”نظراً لتلقيه حكماً بالمؤبد.

وكان من بين المفرج عنهم 25 سيدة وفتاة وعدد هائل من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بالتظاهر والتجمهر.

وشمل قرار العفو عدد من الحالات الصحية ممن قضى ثلاثة أرباع المدة، كما شمل العفو 175 شابا أقل من 30 عاماً، و8 من أساتذة الجامعات و3 من المحامين و5 من المهندسين”.