أخبار الطقس اليوم السبت 24/6/2017.. درجات الحرارة المتوقعة فى أغلب محافظات مصر

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ورد في البيان الرسمي الصادر من خبراء هيئة الأرصاد الجوية، والخاص بحالة الطقس المتوقعة اليوم السبت، في أغلب محافظات مصر، أنه يتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على كلاً من السواحل الشمالية من البلاد، كما يتوقع الأرصاد أن تظهر السحب المنخفضة وايضًا والمتوسطة على أغلب مدن السواحل الشمالية.

وعن حركة الرياح المتوقعة اليوم، جاء أنه يتوقع أن تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة، كما يتوقع أن تنشط حركة الرياح على كلاً من محافظات جنوب البلاد، بحيث تزداد حركة الرياح وتصبح مثيرة للرمال والأتربة في عدد من المناطق في شمال الصعيد كما يتوقع أن تنشط حركة الرياح خلال ساعات اليوم، على كلاً من البحر الأحمر بالإضافة إلى خليج السويس خلال اليوم، مما يؤدى بشكل كبير على حركة الملاحة البحرية.

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وبالنسبة لما ورد في بيان الأرصاد الجوية، عن حالة البحر المتوسط خلال اليوم، يتوقع أن تكون حركة الموج فيه خفيفة إلى معتدلة، كما يتوقع أن ترتفع الموج ما بين متر إلى متر ونصف، أما عن حالة البحر الأحمر فيتوقع أن يشهد اضطراب كبير اليوم وعليه فسوف يرتفع الموج فيه مابين مترين ونصف الى ثلاثة امتار.

بيان الأرصاد بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات مصر:

القاهرة 23 36

الإسكندرية 23 30

دمياط 24 29

بلطيم 21 29

مطروح 21 29

بورسعيد 24 30

الإسماعيلية 20 37

السويس 22 36

طابا 19 36

الطور 24 35

العريش 18 35

نخل 18 35

مرسى علم 25 34

الغردقة 25 37

كاترين 13 31

شرم الشيخ 26 38

رفح 18 34

سيوة 23 35

المنيا 22 36

أبوسمبل 26 39

الفيوم 22 36

رأس سدر 21 36

وسط الدلتا 23 36

أسيوط 23 36

أسوان 25 39

سوهاج 25 37

الأقصر 25 39

شلاتين 26 37

حلايب 28 34

نويبع 25 36

الوادى الجديد 25 38

قنا 22 39

السلوم 19 32.