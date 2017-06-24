دعاء اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان.. تعرف على فضله وثوابه

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نستكمل معكم اليوم سلسلة أدعية شهر رمضان المبارك، حيث مسك الختام، مع نهاية الشهر الفضيل، قد تواصلنا معكم بشكل يومي مع من الأدعية المستحبة التي وردت عن النبي الكريم سيدنا محمد صلي الله عليه وسلم والتي تخص شهر رمضان المبارك.

نشرنا لكم بشكل يومي ما ورد من أحاديث نبوية والتى ثبت صحتها عن الصحابة والتابعين وتم نقلها عن النبي محمد صلي الله عليه وسلم، بالتزامن مع مرور أيام شهر رمضان المبارك، طوال تسعة وعشرين يومًا الماضية.

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فقد أكد النبى “صلى الله عليه وسلم” وحث المسلمين في كل مكان وزمان على أهمية الدعاء وفضله فى كل يوم من أيام العام بوجه عام، وفي تلك الأيام المباركة من شهر رمضان بوجه خاص، نظرًا لما يحمله الدعاء من أجر عظيم.

دعاء اليوم التاسع والعشرين من شهر رمضان، خص لنبي صلاوات الله وسلامه عليه هذا اليوم بدعاء أثير، نقله عن الصحابة والتابعين ووجدناه في صحيح الأثر، حيث جاء عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: “اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي لَيْلَةَ الْقَدْرِ، وَ صَيِّرْ لِي كُلَّ عُسْرٍ إِلَى يُسْرٍ، وَ اقْبَلْ مَعَاذِيرِي وَ حُطَّ عَنِّي الْوِزْرَ، يَا رَحِيماً بِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ “.

وعن ثواب هذا الدعاء ومن يقوم بذكره في هذا اليوم المبارك من شهر المغفرة والرحمة، ورد أن: “مَنْ دَعَا بِهِ بُنِيَ لَهُ أَلْفُ مَدِينَةٍ فِي الْجَنَّةِ مِنَ الذَّهَبِ وَ الْفِضَّةِ وَ الزُّمُرُّدِ وَ اللُّؤْلُؤِ”.