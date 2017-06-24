تظلمات مسابقة النيابة الادارية: بدء التقدم الالكتروني للتظلمات بعد استبعاد أسماء الأقارب من التعيين بوظيفة كاتب رابع

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تقرر فتح باب التظلمات أمام المستبعدين فى وظيفة كاتب رابع بالمسابقة الخاصة بوظائف النيابة الإدارية، حيث صدر قرار من رئيس هيئة النيابة الإدارية، السيد معالي المستشار علي رزق، إلى الجهات المعنية، موجهًأ لهم عدة قرارات جديدة تتعلق بهذا الشأن، وقد ورد في القرار الصادر من السيد المستشار على رزق ما يلي:

أولاً: أن سيادته قد أصدر تكليف خاص إلى السيد مدير إدارة النيابات والمستشار نائب رئيس الهيئة، بالإضافة إلى مدير مكتب رئيس الهيئة، المستشار نائب رئيس الهيئة، ومن ضمنهم السيد مدير مركز المعلومات وايضًا السادة أعضاء اللجنة المشكلة، من أجل أن يتم فحص التظلمات المقدمة من السادة الغير مقبولين في وظيفة كاتب رابع في هيئة النيابة الإدارية.

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جاء قرار رئيس هيئة النيابة الإدارية، بشأن إعلان نتيجة المسابقة التي تحمل رقم رقم ” ١ ” لسنة ٢٠١٦ م، أن القرار شمل أن تقوم اللجنة والأعضاء المحددين بفحص كافة ما يظهر لهم من ملاحظات في الفترة القادمة، وكل ما يخص النتيجة والمتسابقين وكل ما ورد فيها في الفترة الماضية حتى الإنتهاء منها وإظهار نتيجة الإعلان عن المسابقة.

سوف يستمر عمل اللجنة المقررة اعتبارا من اليوم السبت الموافق 24/6/2017 على أن تنتهي من جميع أعمالها يوم الاربعاء القادم الموافق 28/6/2017 ، كما أكد السيد المستشار في قراره علي أن يتم عرض جميع النتائج التي تظهر في عملية الفحص اول بأول عليه وبشكل مباشر في هذه الفترة المقررة.

ثانيا: تقرر فتح باب التظلمات لجميع الغير مقبولين في مسابقة كاتب رابع رقم 1 لسنة 2016 في الفترة المحددة، والتي تتراوح ما بين يوم السبت الموافق 24/6/2017 وينتهي يوم الاربعاء 28/ 6 / 2017م.

طريقة التقديم في تظلمات مسابقة كاتب رابع بالنيابة الإدارية، جاء فى بيان النيابة الإدارية، أنه يرجى ممن يرغب فى التقدم بطلب التظلمات، أن يقوم بمراسلة اللجنة من خلال رقم فاكس 0223845333 أو ٣٨٢٤٥٢٢٨ أو ٣٨٢٤٥٤٥٦ أو عن طريق إرسال التظلم على الايميل ap@ap.gov.eg.

جدير بالذكر، أن العلم مستمر في تلك الفترة داخل مقر رئاسة الهيئة من أجل تلقي التظلمات المقدمة بداية من الساعة العاشرة صباحا حتى تمام الساعة الخامسة مساءا، ويتم استلام الطلبات فى مقر الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، في ميدان النجدة.

من جهة أخرى، ورد أنه قد جاء قرار استبعاد بعض الأسماء من الأشخاص الذين تم قبولهم بمسابقة كاتب رابع بالنيابة الإدارية، بعد التحقيق المدقق نظرًا لتقدم العديدين بالشكاوى، حيث تم عرض الأمر برمته على لجنة الموارد البشرية التابعة إلى ادارة النيابات، وذلك طبقا لما جاء فى مواد القانون.

وعلى هذا قرر رئيس هيئة النيابة الإدارية، بسحب أسماء الأشخاص الذين قد ثبت أن تعيينهم في هذه المسابقة سوف يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص، وتستمر اللجنة في فحص باقي الأسماء ايضًا للتأكد منها، كما قرر أن يتم تعيين من هم جديرون بهذه الوظيفة، وعن هذه الأسماء التي تم استبعادها من كشوف الناجحين في وظيفة كاتب رابع بالنيابة الإدارية، كانت كالتالي:

1- أميرة عاطف شحاتة محمود

2- محمد عصام علي محمد

3- أحمد محمد إبراهيم الموافي

4- نورهان ممدوح طه محمد

5- كرم عزت صلاح

6- رشا مصطفي عبده عبد الله

7- حسين إبراهيم طه الغوالبي

8- محمد عبد الوهاب حسين السيد

9- جهاد محمود فؤاد دياب

10- اسراء رافت محمد السيد عطيه

11- هدير مجدي عبد العزيز

12- عمرو محمد يحي

13- سها ثابت سعيد فهيم.

14- ياسمين سعيد علي عبدالله

15- سمر يوسف محمود محمد

16- ايمن عبد الرحمن ذكي عمر

17- ايمان محمد حسني لاشين

18- اماني عبد التواب محمد سعد

19- محمد يوسف محمد حامد.