“والي” تجتمع مع بعثة البنك الدولي لتقييم أداء برنامج تكافل وكرامة

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عقدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة” غادة والي”، اجتماع مع فريق بعثة البنك الدولي، بعد الانتهاء من الجولة التى قام بها فريق البعثة بمصر، واستمرت هذه الزيارة 5 أيام.

صرح بيان خاص لوزارة التضامن الاجتماعى، اليوم السبت، أنه تم خلال انعقاد جلسة الاجتماع للعمل على متابعة وتقييم أداء برنامج تكافل وكرامة، توضيح الدروس المستفادة من البرنامج من منطلق أن مصر تعتبر من أولى الدول العربية التي قامت بتنفيذ برنامج الدعم المالي الهادف، لإتاحة الحماية الاجتماعية، تضامنا مع تنفيذ عدد من سياسات للإصلاح الاقتصادي.

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جدير بالذكر، أن البيان الصادر من الوزارة أوضح أن فريق بعثة البنك الدولى ضمت 9 خبراء وقاموا بعد أنشطة ما بين جولات ميدانية قام بها فريق البعثة لمتابعة وتقييم الأداء في محافظتي بني سويف، والفيوم، والاجتماعات مع القائمين على تنفيذ خطة البرنامج، حيث قاموا بتقييم البرنامج في مجموعة من القرى والمراكز.

ايضا أجروا لقاءات مع المسؤولين المحليين ومجموعة من المستحقين تمهيدا لتكرار الزيارات فى محافظات أخرى لإجراء متابعة الخطة وتقييم أداء البرنامج فيها، وأنهت البعثة الجولة بلقاء ،الدكتورة” غادة والي”، والفريق القائم عن تنفيذ خطة برنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعى.

أجمع خبراء فريق بعثة البنك الدولى بعد الانتهاء من الزيارة، على أن نتائج تقييم أداء البرنامج اعتبرت برنامج تكافل وكرامة واحد من النماذج الرائعة، ليس على المستوى المحلي فقط، بل على مستوى المنطقة ككل.