حدائق الحيوان بالقاهرة والمحافظات تستعد لاستقبال الزوار بفترة عيد الفطر المبارك

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تستعد وزارة الزراعة المتمثلة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية لتجهيز تسع حدائق للحيوان لاستقبال الوافدين لهذه الحدائق في فترة عيد الفطر المبارك، ومنها سبع حدائق للحيوان في محافظات الشرقية، والإسكندرية، والغربية، وكفر الشيخ، والعريش، وبني سويف وأخيرا محافظة الفيوم، بالإضافة إلى حديقة الأسماك، وحديقة الحيوان بالجيزة.

وصرح وزير الزراعة عبد المنعم البنا، بأنه تم إلغاء الراحات للعاملين والأطباء على حد سواء للعاملين بالحدائق والمتنزهات خلال فترة عيد الفطر المبارك، والعمل على توفير كل وسائل الراحة والترفيه للمواطنين الزائر لهذه الحدائق، كما تم تجهيز حديقة الحيوان بالجيزة، والمتحف الزراعي بالدقي، وحديقة الأورمان، وحديقة الأسماك، والحديقة الزهرية، حديقة النباتات بمحافظة أسوان، وحديقة انطونيادس بمحافظة الإسكندرية.

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ونظراً لأن حديقة الحيوان بالجيزة تعد أكبر الحدائق؛ تستعد لمواجهة ازدحام العيد بخمسة وعشرين خطة لمواجهة الازدحام، ومنها زيادة عدد الأماكن المخصصة لبيع التذاكر ليصل إلى ثمانية عشر منافذ لبيع التذاكر، وزيادة وسائل الترفيه للزائرين للحديقة ستقدم عروض بولادات الحيوانات؛ ومنها حيوان الأيل الأوروبي، ومكانك البنغال، وفقس جديد طائر العنز الأبيض، اللاما الأهلية، وللمرة الأولى منذ حوالي عشرين عام تقدم الحديقة فقس جديد لطائر الفزان الذهبي، والغزلان، والأمير، وأبو حراب السوداني، وأطلقت الحديثة أسم جنى على مولودة جديدة لأنثي الجمل الآسيوي ذو السنامين، ومولود جديد لأبو عدس المهدد بالانقراض بالإضافة إلى عدد من الولادات لعدد كثير من الحيوانات داخل الحديقة.

كما أن هناك عروض لعنتر وحسونة وهما من فصيلة الدب الروسي البني، وعروض الزرافتان ياسو و سونسون، وعروض لعدد ثمانية وثلاثين من الأسود، وعرض لتسع وعشرين من حيوانات فرس النهر، بالإضافة إلى تجهيز عرض للبجع في الجزيرة المائية.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان الدكتور: محمد رجائي، أنه تم رفع حالات الطوارئ بجميع حدائق الحيوانات استعداداً لفترة عيد الفطر المبارك، وعمل خطة تفصيلية لمواجهة التكدسات والزحام لراحة المواطنين والمحافظة على الحيوانات، ونظافة الحديقة، وفي هذه الإطار أوضح، وضعت حديقة الحيوان بالجيزة خمسة وعشرين خطة لفترة العيد، وعلى رأسها زيادة الأماكن المخصصة لبيع التذاكر لتصل إلى ثمانية عشر منفذ بيع تذاكر، ويتطلب هذا إلى زيادة عدد منافذ دخول الزوار لتسهيل حركة السير ومنع الازدحام، ولتوفير الأمن في الحديقة تم الاتفاق مع شركة أمن.