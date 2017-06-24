وزارة الصحة تقوم بإعادة تسعير 1400 صنف دواء لضبط الأسعار في السوق

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أعلن وزير الصحة والسكان، الدكتور “أحمد عماد” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها عن اللجنة التي تم تشكيلها من قبل الوزارة لتقوم بعملية إعادة تسعير الدواء تحديدا 1400 صنف قد تم تحديدها من قبل الوزارة، هذا بجانب الدراسات التي سوف تقوم بها اللجنة لتحديد التكلفة التي تقع على الشركة جراء إنتاج كل مستحضر على حدة.

وبناء على النتائج التي ستؤول إليها دراسات اللجنة، فإن اللجنة سوف تقوم بتخفيض سعر المستحضرات التي تحقق الشركات منها أرباحا كثيرة، هذا من أجل ضبط عملية تسعير المستحضرات و التخلص من التشوهات التي يعاني منها السوق في الفترة الحالية، خاصة مع الارتفاعات التي يشهدها السوق في الأسعار، بالإضافة إلى الأسعار المزدوجة الت يتعامل بها السوق خاصة في أسعار الأدوية والمستحضرات الطبية.

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و خلال التصريحات التي قام بها وزير الصحة والسكان، فقد أكد على متابعته المستمرة للأعمال التي تقوم بها اللجنة أول بأول، وأوضح أن اللجنة تضم مجموعة من أساتذة تكليف من كليات التجارة وأيضا مجموعة من الموظفين التابعين للإدارة المركزية لشؤُون الصيدلية.

وأكد وزير الصحة والسكان في نهاية التصريحات التي قام بها، أن اللجنة قد انتهت بالفعل من تسعير حوالي 1000 صنف من الأدوية المقرر إعادة تسعيرها من قبل اللجنة، هذا بجانب أنه وفقا للخطة الزمنية الموضوعة من قبل اللجنة فإنها سوف تنتهي من هذا العمل خلال الشهر القادم.