النيابة تصدر تصريح دفن لجثة الشاب المنتحر في “سيتى ستارز”

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قامت نيابة مدينة نصر أول اليوم السبت بإصدار تصرِيح لدَفن جثة شاب قام بالانتحار اليوم في مول “سيتي ستارز” الواقع في مدينة نصر، من خلال إلقاء نفسه من الدور السابع.

كما أصدرت النيابة أمر إلى مباحث الجنايات للقيام بمجموعة من التحريات اللازمة والتي يمكن من خلالها الكشف عن هوية المنتحر والوصول إلى أهله.

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و خلال المناظرة التي قامت بها النيابة لجثة الشاب المنتحر، فقد اتضح أن إلقاء الشاب بنفسه من الدور السابع قد أدى إلى نزيف بالمخ ويعتقد أن هذا هو سبب الوفاة، كما وتسببت إصابته بمجموعة من الكسور في أنحاء مختلفة من جسده.

كانت النيابة قد أصدرت خلال التحقيقات أمرا لتشريح جثة الشاب، وذلك للوصول لسبب اختلال توازنه من عدمه، أو إيضاح ما إذا كان الشاب كان قد تعاطى شئ هو السبب هو ذلك، والكشف أيضا عن إذا كان الشاب مصاب بأية أمراض

و خلال قيام النيابة بتفريغ كاميرات المول، فقد كشفت الكاميرات أن الشاب قد سقط من الطابق السابع خلال حافة السور المعدني، وكان وحيدا كما لم يتضح أي سبب جنائي من الممكن أن يكون قد تسبب في سقوطه.

كما وقامت النيابة بمجموعة من التحقيقات مع أشخاص تابعين للمول، وجاءت أقوالهم مطابقة لما شاهدته النيابة في الفيديو، كما لم يتم العثور على بطاقة هوية للشّاب ولم يستطع أحد التعرف عليه.

وقامت الصفحة الرسمية لمول سيتى ستارز بالإعلان عن الحادث فجر اليوم مع نشر الفيديو الذي التقطته كاميرات المراقبة في المول.