حجوزات أجازة العيد في شرم الشيخ تتجاوز ال60%

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ارتفاع مؤشر الحجوزات في مدينة شرم الشيخ من قبل المصريين والعرب لقضاء أجازة عيد الفطر المبارك، هذا بجانب السياح الأجانب الموجودين في شرم والذين ينتمون إلى حوالي 19 دولة أجنبية منها دولتي أرمينيا والتشيك، الأمر الذي قد دفع مدينة شرم الشيخ إلى القيام بالإعلان عن حالة الطوارئ والتي تستعد من خلالها لاستقبال تلك الأعداد الهائلة.

الجدير بالذكر أنه يوجد مجموعة كبيرة من العروض المميزة التي تقدمت بها المنتجعات والفنادق في شرم الشيخ من قبل موقع بوكينج، و التي تخص المصريين و العرب بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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و خلال التصريحات التي قام بها أحد المصادر السياحية، فقد أكد بأن الحجوزات في شرم الشيخ قد وصلت إلى 60% ومن المتوقع أن تتجاوز هذه النسبة بكثير خاصة مع الارتفاع المستمر في الحجوزات تزامنا مع انتهاء امتحانات الثانوية العامة وبدء الإجازة.

و نظرا لهذا الإقبال الشديد، فإن الفنادق تعاني من عجز في العمالة، لذا فقد أعلن مدير شئون العاملين التابع لأحد الفنادق “أحمد همام” أن الفندق سوف يقوم باستقبال جميع الطلاب من معاهد وكليات السياحة والفنادق للتدريب والعمل في فترة الصيف تعويضا لهذا النقص الذي يعاني منه الفندق.

و قد قام “خالد فودة” محافظ جنوب سيناء بإصدار قرار يقتضي منع الأجازات الخاصة برؤساء المدن و ومديريات الخدمات حتى تنتهي إجازة عيد الفطر، هذا بجانب الاجتماع الذي دعا إلى عقده مع القيادات التنفيذية والأمنية.

وخلال الاجتماع، فقد أكد محافظ جنوب سيناء على ضرورة تأمين وصيانة الطرق والتي تمتد من نفق الشهيد أحمد حمدي وحتى مدينة شرم الشيخ، والعمل على منع التكدس الذي من الممكن أن ينتج مع قدوم الكثير، وتكثيف الأمن خاصة في المناطق الحيوية.