“السيسي” يكلف رئيس الوزراء بتمثيل الدولة فى القمة الأفريقية

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صرحت مصادر مسؤولة، أن الرئيس”عبدالفتاح السيسي”، كلف رئيس مجلس الوزراء المهندس “شريف إسماعيل”، بتمثيل الدولة، وايضا رئاسة الوفد الرسمي الذي يشارك فى مهام الدورة العادية التى تحمل رقم ٢٩ لمفوضية الاتحاد الأفريقي، التي تعقد فى “أديس أبابا”، العاصمة الإثيوبية، خلال المدة من يوم ٢٧ يونيو الحالى حتى يوم ٤ يوليو القادم.

أشارت المصادر أن الرئيس “السيسى”، سوف يشارك فى نفس وقت انعقاد مؤتمر القمة الأفريقية، فى مؤتمر قمة “الفيس جراد”، التى تعقد فى”بودابست”، العاصمة المجرية، وتضم عدد من الدول منها “التشيك، وبولندا، وسلوفاكيا، والمجر”، هذا لتنشيط عملية انشاء مجموعة كبيرة من المشروعات الاستثمارية، وإنعاش الاقتصاد المصري، وبالأخص بعد إعلان قانون الاستثمار.

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ساهم الاهتمام فى دعم العلاقات الثنائية بين دولتى المجر ومصر، وفتح آفاق أوسع، وتقوية المجالات التجارية والاقتصادية المشتركة بين البلدين، وجاء هذا تتويجا لزيارة الرئيس “السيسي” عام 2015، والتى ساعدت فى دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر والمجر لانها تعتبر المحور الأساسي، لترويج المنتجات المصرية إلى كل أسواق أوروبا وبالتحديد أوروبا الشرقية.

خلال الزيارة تم عقد منتدى أعمال مجرى ـ مصرى، بحث المنتدى طرق تفعيل أعمال المجلس المشترك وتعزيز دوره للمساعدة فى دعم فى التعاون الاقتصادى بين الدولتين، من خلال مساعدات كبيرة من قبل الهيئات المصرية التى تهتم بالأسواق المجرية، وتوفير الفرص الاستثمارية الممكنة أمام المستثمرين المجريين داخل مصر.

كما يعتبر منتدى الأعمال فرصة عظيمة، لخلق فرص إستثمار أمام شركات القطاع الخاص للطرفين، لإحداث طفرة فى العلاقات الاقتصادية بين البلدين في الفترة القادمة.