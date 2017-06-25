أخبار الطقس أول أيام عيد الفطر.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 25/6/2017 في محافظات مصر

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صرح خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي صادر صباح اليوم الاحد 25/6/2017، أنه يتوقع أن يكون طقس اليوم والذي يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك مائل للحرارة على أغلب مناطق السواحل الشمالية، ثم ترتفع درجات الحرارة تدريجيا على محافظات الوجه البحري ومحافظة القاهرة حتى مناطق شمال الصعيد، وتزداد درجات الحرارة في الارتفاع على أغلب مناطق جنوب الصعيد في ساعات النهار، ثم تنخفض درجات الحرارة تدريجيًا ويصبح الطقس لطيف في ساعات الليل.

ويتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب السواحل الشمالية في البلاد، كما ورد في بيان الأرصاد أن تقل الرؤية فى صباح اليوم بسبب الشبورة المائية في الساعات الأولي من أول أيام عيد الفطر المبارك على الطرق السريعة، كما يتوقع أن تنشط حركة الرياح على كلاً من محافظة جنوب سيناء بالإضافة إلى شمال الصعيد، كما تنشط حركة الرياح على محافظات البحر الأحمر بالإضافة إلى خليج السويس، مما يؤثر على حركة الملاحة البحرية.

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وفيما يخص حركة الموج في البحر المتوسط، يتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة ثم ترتفع خلال النهار وتتراوح ما بين متر إلى متر ونصف، ويغلب عليها حركة الرياح السطحية شمالية غربية، أما فيما يخص حالة البحر الأحمر، ويتوقع أن تسود حالة من الاعتدال التي تتغير وتصبح مضطربة، ويرتفع الموج خلال اليوم ما بين مترين إلى مترين ونصف، وعن حركة الرياح فيه يتوقع أن تكون سطحية شمالية غربية .

وعن بيان الأرصاد الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاحد على محافظات مصر، فهي كالتالي:

القاهرة 22 37

الإسكندرية 23 30

دمياط 24 30

بلطيم 23 30

مطروح 21 30

بورسعيد 25 31

العريش 19 32

نخل 17 35

الإسماعيلية 21 37

السويس 22 38

مرسى علم 27 35

الغردقة 28 39

طابا 19 36

الطور 24 33

كاترين 17 33

سيوة 25 38

رأس سدر 23 37

شرم الشيخ 28 38

رفح 18 31

أبوسمبل 24 39

المنيا 23 38

الفيوم 22 38

وسط الدلتا 23 37

الأقصر 25 40

الوادى الجديد 25 38

قنا 23 40

أسيوط 23 38

سوهاج 26 39

أسوان 25 40

شلاتين 25 34

حلايب 27 32

نويبع 26 38

السلوم 21 32.