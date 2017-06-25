احباط عملية اعتداء على كنيسة في الاسكندرية

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قامن قوات الشرطة المصرية يوم السبت بالاعلان عن احباط اعتداء كان سوف يتم بواسطة قنبلة ، على احد الكنائس التي تقع في محافظة الاسكندرية الواقعة بشمال البلاد ، و ذلك من خلال اعتقال افراد الخلية التي تم اتهامها بالتخطيط لهذا الهجوم.

و تم التأكيد من قبل وزارة الداخلية المصرية في بيان لها عن اعتقال ستة افراد من المحتمل انضمامهم إلى الخلية الارهابية و يذكر انه كان من بينهم “انتحاريان” كانو على عزم بأنيقوموا بتفجير نفسيهما في احدى كنائس محافظة الاسكندرية التي تقع في شمال البلاد .

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و صرحت وزارة الدخلية المصرية مضيفة ان احدهما كان ينوي على ان يفجر نفسه في الكنيسة ، و الثاني كان سيقوم بالانفجار مع وصول قوات الامن الى مكان الحادث.

و الجدير بالذكر ان ذلك يأتي بعد حوالي ثلاثة اشهر من هجومين على كنيستين تابعين للاقباط ، احدهم في شمال القاهرة و قام تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي بأعلان مسؤليته عنها و نتج عن هذا الحادث الارهابي حوالي 45 قتيلا.

وفي شهر ديسمبر من العام الماضي حدث اعتداء على كنيسة في القاهرة نتج عنه 29 قتيلا قام ايضا التنظيم المتطرف باعلان المسؤلية عنه .

و يذكر انه خلال يوم الخميس ، قامت قوات الداخلية المصرية بالاعلان ان قوات الامن قامت بقتل سبعة “متطرفين” مقيميين في جنوب مصر ” الصعيد” ، الذي كان من المشتبه ضلوعهم في هذه الاعتداءات الارهابية .

و الجدير بالذكر انه خلال الشهر الفائت حدثت بعد الاعمال الارهابية في جمهورية مصر العربية ، حيث هاجم مجموعة من الارهابيين اتوبيس رحلات كان مليئ بالاطفال و ذاهب في اتجاه دير الانبا صموئيل المعترف بالمنيا ، ونتج عنه عشرات القتلى .

و ايضا حدوث عمل ارهابي اخر بتفجير بوابة الكنيسة التي كان بداخلها البابا توضراوس ، و لكن لم تتم اصابة البابا في الحادث الارهابي

و لم ينقص بداية العام من العمليات الارهابية ، حيث تم تفجير الكنيسة البطريسة المتواجد بجانب الكاتدرئية المرقسية بالعباسية ، التي تقع في عاصمة جمهورية مصر العربية ” القاهرة” .