وزير الزراعة يوكد السيطرة على حريق حديقة الحيون ،وفتح بابا الحديقة للزوار

Advertisements

قام الدكتور عبد المنعم البنا ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى في جمهورية مصر العربية ، بالتأكيد على أنه تمت السيطرة تمامًا على الحريق الذي حدث في السور الشجرى بحديقة الحيوان الموجودة في محافظة الجيزة ، و تمت السيطرة على الحريق بواسطة قوات الدفاع المدنى و أمن الحديقة، و قد صرح لافتا إلى أنه لا توجد أى خسائر بالحديقة ، و لم تتم اصابة اي من الحيوانات بأى شكل من اشكال ضرر ، حيث كان موقع الحريق بعيدًا عن الحيوانات الموجودة بالحديقة تمامًا.

و قد قام وزير الزراعة فى احد تصريحات صحفية ، التي تم نشرها صباح اليوم الأحد ، بطمئنت المواطنين بأن الوضع الامني فى حديقة الحيوان اصبح مستقر تماما ، و قد قام بتوجيه الدعوة إلى المواطنين المصريين من اجل زيارة حديقة الحيوان من اجل الاستمتاع بعطلة عيد الفطر المبارك.

Advertisements

و قلم الدكتور عبد المنعم البنا بالتأكيد على أنه تمت تهيئة حدائق الحيوان الواقعة فى محافظة الجيزة ، والحدائق الاخرى المتواجدة في المحافظات المختلفة ، و ايضا تم تهيئة حدائق الأورمان و الأسماك و الحدائق الزهرية ، و حدائق النباتات الموجودة بمحافظة أسوان ، و حديقة أنطونيادس الموجودة بمحافظة الاسكندرية الإسكندرية ، و ذلك من اجل الاستعداد لاستقبال جميع الزائرين في خلال أيام عيد الفطر المبارك ، و قد صرح لافتا إلى أنه تم إلغاء كل الإجازات و الراحات للأطباء و العاملين فى هذه الحدائق و المتنزهات ، و تم فرض حالة من الطوارئ خلال أيام العيد الثلاثة ، و ذلك من اجل توفيلا كل سبل الراحة للمواطنين الزائرين.

و يذكر ان الحريق الذي تم في حديقة الحيوان كان حريق محدود حدث في السور الشجرى الذي يجاور بوابة الرحلات بحديقة الحيوان الواقعة في محافظ الجيزة ، و تم الاعلان من قبل السلطات المصرية انه السيطرة عليه تمامًا و ذلك من خلال أمن الحديقة بمساعدة قوات الدفاع المدنى، ولم يسفر عن الحريق أى خسائر، و لم تتم اصابة اي من الحيوانات في الحديقة .