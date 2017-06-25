محافظ القاهرة يفتتح حديقة الاسرة بألماظة

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قام المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة ، عاصمة جمهورية مصر العربية ، في صباح اول ايام عيد الفطر المبارك ، بأفتتاح حديقة الأسرة بعد ان قامت المحافظة بتطويرها بالكامل ، و يذكر ان تلك الحديقة تقع خلف موقف السوبر جيت في منطقة ألماظة الواقعة بمصر الجديدة.

و الجدير بالذكر انه من المقرر أن يقوم محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد بجولة خلال هذا اليوم ، و الذي يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك ، على عدد من المناطق بمحافظة القاهرة ، و ذلك من اجل التأكد من توفير سبل الراحة لكل المواطنين في محافظة القاهرة ، و ايضا سيقوم محافظ القاهرة بزيارة دار أيتام “دار السندس” الذي يقع خلف الحديقة الدولية و ذلك من اجل توزيع الهدايا على الاطفال و تهنئتهم بعيد الفطر المبارك ، و بعدها سوف يقوم المحافظ بتفقد استعدادات الاتوبيس النهرى الواقع بمرسى ماسبيرو و يعمل على استقبال المواطنين ، و لكي يتم التأكد من توافر عوامل الامان و السلامة بالمرسى والوحدات العامة العاملة فيه .

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و الجدير بالذكر ان اللواء محمد سلطان ، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة ، قد قام بالتصريح أنه سوف يتم تنظيم عرض للفنون الشعبية و سيكون مقدم من وزارة الثقافة المصرية ، و ذلك خلال افتتاح حديقة الاسرة بالماظة ، و ايضا سوف يكون هناك تواجد للموسيقى العسكرية و ذلك بالتعاون مع وزارة الداخلية المصرية.

و يذكر انه قد قام اللواء محمد سلطان بالاشارة إلى إنه تم تطوير الحديقة بأكملها ، و التي قد بلغت مساحتها ما يقرب من 33 ألف متر مربع ، و قد تم احياطتها بأسوار حديدية جديدة تم تركيبها خلال التجديد ، و ايضا وضع مظلات و مسطحات خضراء و أعمدة إنارة في الحديقة ، و منظومة رى جديدة من اجل النجيلة ، و قد تم ايضا تركيب منظومة مراقبة بالكاميرات على مدار اليوم بداخل الحديقة وعند الابواب ، و ذلك من اجل الامان بالحديقة ،و لتجنب الحوادث.