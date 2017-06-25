الآلاف من اهالي الشرقية يؤدون صلاة العيد وسط تكثيف امني

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قام آلاف المصلين في محافظة الشرقية صباح اليوم ،بأداة صلاة عيد الفطر المبارك، وذلك في 417 ساحة تم تخصيصها من قبل مديرية الأوقاف من اجل الصلاة ، وكان ذلك وسط تواجد أمني كثيف ، حيث تم انتشار قوات الامن أمام الساحات والأماكن المحيطة بها من اجل تأمين المصلين.

و في نفس السياق ، قام اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية بأداة صلاة عيد الفطر المبارك بداخل مسجد الفتح الواقع في مدينة الزقازيق ، وكان يرافقه اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية ، و معهم اللواء السعيد عبد المعطي السكرتير العام للمحافظة ، وايضا الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف ، و عدد من رجال الدين والقيادات التنفيذية و الشعبية و جموع من المواطنين.

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و الجدير بالذكر ان خطبة العيد قد جرت حول كيفية الاحتفال بيوم العيد و الاداب و الضوابط التي تتم في العيد و الفرحة فيه ، وايضا ما ينبغي على المسلم عمله من حيث صلة الرحم ، وزيارة المرضى و زيارة الايتام و ادخال البهجة والسرور عليهم في الاعياد .

و الجدير بالذكر ان محافظ الشرقية قد قام بالتوجه في صباح اليوم ، وذلك بعد أداء صلاة العيد لزيارة المرضى بمستشفى المبرة الواقعة في مدينة الزقازيق ، من اجل الاطمئنان على حالتهم الصحية ، و قد قام بإهدائهم علب من الحلوى و البسكويت.

و يذكر أن اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية ، كان قد قام بتفقد كلا من الخدمات الثابتة و المتحركة في اكمل المحافظة و أكمنة الشرطة وايضا النقاط التفتيشية ، وذلك من اجل استنفار كافة الجهود التي يتم بذلها لتأمين المواطنين و لكي تتم مواجهه ما يمكن ان يخل بالأمن العام.

و يذكر ان مدير الأمن قد قام بالمرور على دور العبادة و الكنائس بدائرة المديرية ، وذلك لك يقوم بتأمين الصلاة في إطار منع حدوث أي عمل إرهابي أوعمل تخريبية ، في الفترة الراهنة أو القادمة ، و لاجل تفعيل و تنشيط الإجراءات الأمنية حول الكنائس والمنشآت ذات الاهمية و دور العبادة.