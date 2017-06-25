الالآلاف من اهالي المنيا يؤدون صلاة العيد مع المحافظ وبعض من القيادات الدينية والتنفيذية

آخر تحديث: أخبار مصر
الالآلاف من اهالي المنيا يؤدون صلاة العيد مع المحافظ وبعض من القيادات الدينية والتنفيذية
مواعيد صلاة العيد مواعيد صلاة عيد الفطر المبارك

قام الآلاف من المواطنين في محافظة المنيا الواقعة في صعيد مصر ، باداء صلاة عيد الفطر المبارك ، و ذلك في ساحة المدرسة الثانوية العسكرية ، خلال إجراءات أمنية مشددة.

و قد قام بحضور الصلاة ، اللواء عصام البديوي ، محافظ المنيا ، و معه اللواء ممدوح عبدالمنصف ، مدير أمن المنيا ، ومعهم اللواء ناصر العبد ، مساعد وزير الدخلية لمنطقة شمال الصعيد ، و معهم الدكتور جمال أبوالمجد ، رئيس جامعة المنيا ، وايضا اللواء نبيل منصور ، السكرتير العام للمحافظة ، والسيد محمد عبدالفتاح ، السكرتير العام المساعد، وحضر ايضا العقيد أكرم علي المستشار العسكري لمحافظة المنيا ، وعدد اخر من القيادات التنفيذية ورجال الدين بالمحافظة.

و الجدير بالذكر ان الشيخ محمد أبو حطب ، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ، قد تكلم في خطبة عيد فطر المبارك في الصلاة التي يحضرها محافظ المنيا ، عن فضل صيام و ثواب شهر رمضان المبارك ، و تكلم ايضا عن فرحة المسلمين بالعيد و ما يجب على المسلم اتباعه من صلة الرحم بين الاقارب ، و ايضا تكلمت الخطبة عن هدى النبي محمد صل الله عليه وسلم في يوم عيد الفطر، وايضا نادي بأهمية أن يقوم كل المسلمين بالتمسك بالقيم الدينية و ان يعملوا على نشر المحبة و التسامحو السلام ، و اكد على ان الاسلام هو دين المحبة و السلام ، وقام ايضا بالتشديد على توحيد الكلمة ضد أعداء الوطنو ذلك من اجل النهوض بجمهورية مصر العرية ، و ان يتم العمل على دعم التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم و نشر روح المحبة والود بينهم ، موضحا ان ذلك ما يزيل ما يمكن ان تكنه النفس من عداوة و بغضاء.

و يذكر ان المحافظ قد تبادل التهنئة مع الأهالي ، و قام بالاعراب عن أمنياته بأن يعم الأمن و السلام و الاستقرار و الخير على مصر و تمنى عيدا سعيدا على الجميع في المحافظ ومصر و الاكة الاسلامية بأكملها.