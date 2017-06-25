الالآلاف من اهالي المنيا يؤدون صلاة العيد مع المحافظ وبعض من القيادات الدينية والتنفيذية

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قام الآلاف من المواطنين في محافظة المنيا الواقعة في صعيد مصر ، باداء صلاة عيد الفطر المبارك ، و ذلك في ساحة المدرسة الثانوية العسكرية ، خلال إجراءات أمنية مشددة.

و قد قام بحضور الصلاة ، اللواء عصام البديوي ، محافظ المنيا ، و معه اللواء ممدوح عبدالمنصف ، مدير أمن المنيا ، ومعهم اللواء ناصر العبد ، مساعد وزير الدخلية لمنطقة شمال الصعيد ، و معهم الدكتور جمال أبوالمجد ، رئيس جامعة المنيا ، وايضا اللواء نبيل منصور ، السكرتير العام للمحافظة ، والسيد محمد عبدالفتاح ، السكرتير العام المساعد، وحضر ايضا العقيد أكرم علي المستشار العسكري لمحافظة المنيا ، وعدد اخر من القيادات التنفيذية ورجال الدين بالمحافظة.

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و الجدير بالذكر ان الشيخ محمد أبو حطب ، وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة ، قد تكلم في خطبة عيد فطر المبارك في الصلاة التي يحضرها محافظ المنيا ، عن فضل صيام و ثواب شهر رمضان المبارك ، و تكلم ايضا عن فرحة المسلمين بالعيد و ما يجب على المسلم اتباعه من صلة الرحم بين الاقارب ، و ايضا تكلمت الخطبة عن هدى النبي محمد صل الله عليه وسلم في يوم عيد الفطر، وايضا نادي بأهمية أن يقوم كل المسلمين بالتمسك بالقيم الدينية و ان يعملوا على نشر المحبة و التسامحو السلام ، و اكد على ان الاسلام هو دين المحبة و السلام ، وقام ايضا بالتشديد على توحيد الكلمة ضد أعداء الوطنو ذلك من اجل النهوض بجمهورية مصر العرية ، و ان يتم العمل على دعم التعايش السلمي بين المسلمين وغيرهم و نشر روح المحبة والود بينهم ، موضحا ان ذلك ما يزيل ما يمكن ان تكنه النفس من عداوة و بغضاء.

و يذكر ان المحافظ قد تبادل التهنئة مع الأهالي ، و قام بالاعراب عن أمنياته بأن يعم الأمن و السلام و الاستقرار و الخير على مصر و تمنى عيدا سعيدا على الجميع في المحافظ ومصر و الاكة الاسلامية بأكملها.