التصديق على اتفاقية تعيين الحدود يمنح مصر 62 ألف كيلو متر مياه إقتصادية بشكل قانوني

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أعلن أستاذ القانون الدستوري، الدكتور “صلاح الدين فوزي” أن ملكية مصر من المسطحات المائية سوف تصل إلى 62 ألف كيلو متر مربع، وذلك بعد اتفاقية تعيين الحدود التي تم توقيعها من قبل الرئيس “عبد الفتاح السيسي” مع المملكة العربية السعودية.

كما وأكمل خلال التصريحات التي قام بها في المداخلة الهاتفية لبرنامج “ساعة من مصر” أنه من الممكن لمصر بعد التصديق على الاتفاقية من قبل السيسي أن تقوم بطرح العديد من المناقصات الدولية و التي تسعى من خلالها للاستفادة من الثروات الطبيعية في تلك المسطحات المائية، الأمر الذي سوف يعود عى البلاد بالنفع الهائل.

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و أضاف أيضا أنه بعد تبادل وثائق التصديق بين الدولتين وكذلك نشر تلك الاتفاقية في الصحف الرسمية التابعة للبلاد، فإن هذا يمنح الاتفاقية الرسمية الكاملة و يجعلها واجبة التنفيذ، كما أن تلك الاتفاقيات التي تتعلق بالدول وترسيم الحدود و البحار من الاتفاقيات التي تتمتع بالسيادة والتي لا يجوز للقضاء أن يتناولها.

وأضاف أستاذ القانون الدستوري خلال التصريحات التي قام بها، أن الاتفاقيات التي تتم بين الدول والتي تتعلق بالبحار والحدود تعتبر من الاتفاقيات التي تتمتع بالسيادة و التي لا يجوز أن تكون ضمن الاتفاقيات التي تخضع للقضاء، و هذا تبعا لميثاق التصديق الموضوع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية و أيضا القوانين الدولية التي تسير وفقا لها قوانين البحار.