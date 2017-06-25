النيابة تكشف أسباب حريق حديقة الحيوان ليلة العيد

قامت النيابة في قسم الجيزة بمجموعة من التحقيقات والتحريات اللازمة من أجل الكشف عن الأسباب التي أدت إلى نشوب حريق في حديقة الحيوان التابعة للجيزة في ليلة أول أيام عيد الفطر المبارك.
و خلال المعاينة التصويرية لمكان الحريق، فقد اتضح للنيابة أن السبب وراء ذلك الحريق هو قيام أحد العمال بإلقاء عقب سيجارة فوق كمية من الحشائش والمخلفات و التي كانت بجوار كشك خشبي، الأمر الذي تسبب في اشتعال الحريق، و الذي قد امتد ليصل إلى الكشك الخشبي و أدى إلى اشتعاله.
كما وامتد الحريق من الكشك الذي تبلغ مساحته 3 أمتار في 8 أمتار إلى عدد ثلاثة من الشجيرات في الحديقة، ولكن مكان الحريق لحسن الحظ كان بعيد عن مكان الحيوانات.
الجدير بالذكر أن فور الإبلاغ عن الحريق، قامت 12 سيارة من سيارات الإطفاء بالاتجاه إلى مكان الحريق، وكان هذا بقيادة مدير الحماية المدنية في الجيزة، اللواء “أسامة شعبان”، و قد تمكنت فرقة النجدة من إيقاف الحريق ومنعه إلى الامتداد إلى أماكن أخرى، كما وانتهى الحريق بدون وقوع أي من الخسائر البشرية أو خسائر في الحيوانات.
هذا بجانب أن النيابة قامت بتكليف مجموعة من خبراء الأدلة الجنائية من أجل إعداد تقرير شامل لكافة الأسباب التي أدت إلى اشتعال الحريق، على أن يشمل التقرير نقطة البداية و النهاية بالإضافة إلى التحريات التي طلبت من قبل الأجهزة الأمنية و التي تطلب فيها التفاصيل الكاملة عن الحادث.
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