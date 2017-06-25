النيابة تكشف أسباب حريق حديقة الحيوان ليلة العيد

Advertisements

قامت النيابة في قسم الجيزة بمجموعة من التحقيقات والتحريات اللازمة من أجل الكشف عن الأسباب التي أدت إلى نشوب حريق في حديقة الحيوان التابعة للجيزة في ليلة أول أيام عيد الفطر المبارك.

و خلال المعاينة التصويرية لمكان الحريق، فقد اتضح للنيابة أن السبب وراء ذلك الحريق هو قيام أحد العمال بإلقاء عقب سيجارة فوق كمية من الحشائش والمخلفات و التي كانت بجوار كشك خشبي، الأمر الذي تسبب في اشتعال الحريق، و الذي قد امتد ليصل إلى الكشك الخشبي و أدى إلى اشتعاله.

Advertisements

كما وامتد الحريق من الكشك الذي تبلغ مساحته 3 أمتار في 8 أمتار إلى عدد ثلاثة من الشجيرات في الحديقة، ولكن مكان الحريق لحسن الحظ كان بعيد عن مكان الحيوانات.

الجدير بالذكر أن فور الإبلاغ عن الحريق، قامت 12 سيارة من سيارات الإطفاء بالاتجاه إلى مكان الحريق، وكان هذا بقيادة مدير الحماية المدنية في الجيزة، اللواء “أسامة شعبان”، و قد تمكنت فرقة النجدة من إيقاف الحريق ومنعه إلى الامتداد إلى أماكن أخرى، كما وانتهى الحريق بدون وقوع أي من الخسائر البشرية أو خسائر في الحيوانات.

هذا بجانب أن النيابة قامت بتكليف مجموعة من خبراء الأدلة الجنائية من أجل إعداد تقرير شامل لكافة الأسباب التي أدت إلى اشتعال الحريق، على أن يشمل التقرير نقطة البداية و النهاية بالإضافة إلى التحريات التي طلبت من قبل الأجهزة الأمنية و التي تطلب فيها التفاصيل الكاملة عن الحادث.