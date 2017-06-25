محافظ القليوبية يزور عدد من دور الأيتام والمستشفيات في أول أيام عيد الفطر المبارك

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قام محافظ القليوبية “محمود عشماوي” اليوم بزيارة دار المسنين وكذلك مؤسسة البنين و البنات الأيتام، وكان هذا اليوم الأحد الموافق أول أيام عيد الفطر المبارك برفقة مجموعة من الرؤساء التابعين لعدد من الأجهزة الشعبية والتنفيذية التابعة للمحافظة، بالإضافة إلى زيارته للمستشفيات من أجل تقديم تهنئة عيد الفطر المبارك وتمنياته بالشفاء العاجل لكَامل المرضى.

حيث قام محافظ القليوبية بتلك الزيارة من أجل تقديم التهنئة للأطفال الأيتام والمسنين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، و تقديم خالص تَنمياته للأيتام بالتوفيق.

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هذا بجانب أن المحافظ قام خلال زيارته للأطفال بتقديم الألعاب والحلويات، هذا لمشاركتهم سعادتهم وتقديرهم في هذا اليوم العظيم، كما وأعلن الأطفال والمسنين عن السعادة الغامرة التي أصيبوا بها بعد قيام محافظ القليوبية بتلك الزيارة.

هذا بجانب أن عشماوي ، محافظ القليوبية، قام أيضا اليوم بعقد زيارة إلى مستشفى بنها التعليمي وأيضا المستشفى الجامعي، وكانت تلك الزيارة تأتي من قبل حرص المحافظ على تقديم خالص التهاني بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، هذا بجانب تقديم تمنياته بالشفاء العاجل، و استقبل المرضى تلك الزيارة من قبل المحافظ بكامل الترحيب والسعادة وأعربوا عن امتِنانهم للمُحافظ مقدمين خالص الشكر لقيامه بتلك الزيارة بالإضافة إلى تواصله المستمر مع المرضى.

وقد ساهمت تلك الزيارة التي قام بها المحافظ في إسعاد الكثير من الأطفال والمسنين وكذلك المرضى، و رفع معنويات الكثير خلال هذا اليوم المبارك.