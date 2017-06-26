المصريين يحتفلون ويؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

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أدى الملايين من المصريين صلاة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة الخامسة من صباح اليوم، بعد شهر من العبادة والصيام، وبعد فراغهم من الصلاة بدأت الاحتفالات بالبلايين والألعاب، وعلت التكبيرات الساحات والمساجد.

وفي مشهد يدل على روح المحبة بين المصريين، سجلت المساجد والكنائس بالكاميرات لتدل على روح الوحدة بين المسلمين والأقباط.

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ووسط هذه الروح المليئة بالبهجة والاحتفال والتآخي، قام الجميع بالتصوير بالهواتف المحمولة صور تذكريه، ووقف الجميع لالتقاط الصور، والبلايين في أيديهم والطرابيش والطراطير على رؤوسهم، والجميع يحتفلون بالصلاة والصيام ويخلدون هذه الذكرة بعيد الفطر المبارك بالصورة التذكرية.

وتسابق الجميع يعلو وجوههم الابتسام وهم يتسابقون بعد الصلاة كبار وصغار من أجل الحصول على البلايين التي تدل على الاحتفال وقدوم عيد الفطر المبارك.

وفي موقف يدل على روح المحبة والتآخي بين المسلمين والمسيحيين، قام شباب مسيحيين في محافظة سوهاج بتوزيع الهدايا على أطفال المسلمين بعد صلاة عيد الفطر المبارك، وكان منظم هذه الاحتفال أندرو قيصر نصحي الذي صرح أن هذه الفعالية الهدف منها رسم الابتسامة والبهجة على وجوه الأطفال المسلمين وتهنئة المسلمين بعيد الفطر المبارك.

وجاءت أجواء الاحتفال بعيد الفطر المبارك في نادي الزمالك بعد إغلاق النادي حيث أدى أعضاء النادي صلاة العيد داخل نادي الزمالك، بينما على صعيد نشاط النادي في كرة القدم أدى لاعبي الفريق العيد مع اسرهم في مسقط رأسهم، وثم ينتظم الجميع في المران مساء اليوم لمواجهة نادي بتروجيت في الجولة الـ 32 بالدوري الممتاز.